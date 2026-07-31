Mutter und Oma ließen autistischen Bub verhungern

Fall als Tötungsdelikt eingestuft

Vor vier Monaten seien Ermittler wegen eines verdächtigen Todesfalls in ein New Yorker Kinderkrankenhaus gerufen worden, so die Polizei. Vor Ort sei ihnen mitgeteilt worden, dass ein verstorbener 16-Jähriger Anzeichen von Mangelernährung aufgewiesen habe. Im Zuge der Ermittlungen habe die Gerichtsmedizin den Fall dann als Tötungsdelikt eingestuft.