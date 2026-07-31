Hoeneß zu Infantino: „… dann kann er das haben!“

„Kann man in die Tonne treten“

„Ich persönlich glaube, dass die Europäer hier noch gar nicht wissen, wie stark sie eigentlich sind. Denn einen Wettbewerb ohne Europäer kann man in die Tonne treten!“, stellte Hoeneß klar und wandte sich schließlich an den FIFA-Boss: „Wenn die Europäer wirklich einig sind und wenn sie konsequent daran arbeiten, wird Herr Infantino mit diesem Plan nicht durchkommen. Wenn er Fidschi-Inseln gegen Kap Verde bei der WM haben will, dann kann er das haben.“