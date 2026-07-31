Rucks sang- und klangloser, sein würdeloser Abgang

Was wir nicht gehört haben

Mit Händen und Füßen hat sich Ruck gegen seinen logischen, ja zwingenden Rücktritt gewehrt, der Wiener SPÖ-Bürgermeister hat seinem Freund noch versucht, den Rücken zu stärken – dabei weder Ruck und schon gar nicht sich selbst und seiner Partei geholfen. Der Bürgermeister hätte sich von der offenbarten Weltsicht seines Freundes distanzieren sollen.