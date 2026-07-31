Baustelle Strafvollzug: Trotz Hitze kein Duschen

Nicht erst seit einem neuen Untersuchungsbericht sind Mängel im Strafvollzug bekannt. Zum einen geht es um die Gefährdung von Beamten wie auch Insassen, zum anderen aber auch um grundlegende Probleme, die von zu wenig Wasser und Personal für regelmäßige Hygiene hinter Gittern reichen, wie aus einer Justizanstalt gemeldet wird.