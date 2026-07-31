Baustelle Strafvollzug: Trotz Hitze kein Duschen

Nicht erst seit einem neuen Untersuchungsbericht sind Mängel im Strafvollzug bekannt. Zum einen geht es um die Gefährdung von Beamten wie auch Insassen, zum anderen aber auch um grundlegende Probleme, die von zu wenig Wasser und Personal für regelmäßige Hygiene hinter Gittern reichen, wie aus einer Justizanstalt gemeldet wird.
Nach dem laut Untersuchungsbericht vermeidbaren Tod eines Häftlings in der JA Hirtenberg ist auch in den anderen Gefängnissen Feuer am Dach – denn eine Kommission deckt einmal mehr die vielen Baustellen im Strafvollzug auf: zu wenig Personal, Sicherheitsrisiken, teils unzumutbare Unterbringung, dringender Reformbedarf.
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