Tierheim klagt: „Fehlt an allen Ecken und Enden“

Dringend Familien gesucht

Gleichzeitig sucht das Tierheim dringend neue Familien für bereits gesund gepflegte Katzen. Denn nur wenn diese vermittelt werden, entsteht wieder Platz für weitere Notfälle. „Derzeit suchen neben den Jungtieren auch ganz viele erwachsene Katzen ein neues Zuhause. Wir haben Katzenpaare, Einzelkatzen, alte und junge Katzen – hier ist bestimmt für jeden das passende Tier dabei“, sagt Tierheimleiterin Victoria Bischof.