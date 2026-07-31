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Erneute „Kittenflut“

Tierheim klagt: „Fehlt an allen Ecken und Enden“

Niederösterreich
31.07.2026 06:50
Erst wenn die gesund gepflegten Katzen vermittelt werden, kann Platz für neue Notfälle im St. ...
Erst wenn die gesund gepflegten Katzen vermittelt werden, kann Platz für neue Notfälle im St. Pöltner Tierheim geschaffen werden.(Bild: Tierschutzverein St. Pölten)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Kaum hat der Sommer begonnen, platzen die Tierheime in Niederösterreich aus allen Nähten – so vor allem auch jenes in St. Pölten. Beinahe täglich werden neue Katzenbabys aufgenommen. Viele von ihnen sind krank, verletzt oder viel zu jung, um ohne ihre Mutter auszukommen.

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Sie passen in eine Handfläche, sind oft erst wenige Wochen alt und sollten eigentlich noch bei ihrer Mutter sein. Stattdessen landen derzeit beinahe täglich neue Katzenbabys im Tierheim St. Pölten. Die alljährliche „Kittenflut“ stellt Mitarbeiter und freiwillige Helfer vor enorme Herausforderungen.

Unterernährt, verletzt
Die Gründe dafür sind unterschiedlich: Manche Tiere werden ohne Mutter gefunden, andere stammen aus unkontrollierter Vermehrung oder wurden ausgesetzt. Viele der jungen Katzen sind unterernährt, von Parasiten befallen oder verletzt und benötigen sofortige medizinische Versorgung.

Vor allem mutterlose Katzenbabys bedeuten einen enormen Betreuungsaufwand. Sie müssen teilweise rund um die Uhr mit spezieller Aufzuchtmilch gefüttert, warm gehalten, regelmäßig gewogen und oft auch medizinisch versorgt werden. Neben den steigenden Tierarztkosten belasten vor allem der hohe Bedarf an Futter und Aufzuchtmaterial das Budget des Tierheims.

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„Jedes freie Eck in unserem Heim ist belegt. Neben Geldspenden für die explodierenden Tierarztkosten benötigen wir aktuell große Mengen an Spezialfutter und Aufzuchtmilch. Es fehlt an allen Ecken und Enden“, schildert Thomas Kainz, Obmann des Tierschutzvereins St. Pölten, die aktuelle Situation. 

Dringend Familien gesucht
Gleichzeitig sucht das Tierheim dringend neue Familien für bereits gesund gepflegte Katzen. Denn nur wenn diese vermittelt werden, entsteht wieder Platz für weitere Notfälle. „Derzeit suchen neben den Jungtieren auch ganz viele erwachsene Katzen ein neues Zuhause. Wir haben Katzenpaare, Einzelkatzen, alte und junge Katzen – hier ist bestimmt für jeden das passende Tier dabei“, sagt Tierheimleiterin Victoria Bischof.

Der Tierschutzverein St. Pölten bittet derzeit um Unterstützung. Besonders benötigt werden Geldspenden sowie Kittenfutter, Spezialnahrung und Aufzuchtmilch. Spenden an den Tierschutzverein St. Pölten sind unter dem Kennwort „Kitten“ möglich: AT20 2025 6000 0061 6193.

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