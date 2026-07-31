Behinderte soll 312 Euro Abschleppgebühr bezahlen

Für großes Leserecho hat der „Krone“-Bericht von Mittwoch gesorgt. Ein gnadenloser Parksheriff hatte in der Arbeiterstrandbadstraße ein Auto vom Behindertenparkplatz entfernen lassen, obwohl ein Schwerbehindertenausweis hinter der Windschutzscheibe lag.

Das Fahrzeug wurde nach Simmering geschleppt. Viele fanden das herzlos und unnötig. Andere sagen: Selbst schuld, sonst wird noch mehr Missbrauch betrieben.