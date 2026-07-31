Behinderte soll 312 Euro Abschleppgebühr bezahlen

Wirbel in der Donaustadt in Wien: Ein gnadenloser Parksheriff akzeptierte den Ausweis einer schwerbehinderten Wienerin nicht und griff hart durch – wir berichteten. Der 70-Jährigen drohen nun hohe Kosten. Sie hofft auf Kulanz der Gemeinde.
Für großes Leserecho hat der „Krone“-Bericht von Mittwoch gesorgt. Ein gnadenloser Parksheriff hatte in der Arbeiterstrandbadstraße ein Auto vom Behindertenparkplatz entfernen lassen, obwohl ein Schwerbehindertenausweis hinter der Windschutzscheibe lag.
Das Fahrzeug wurde nach Simmering geschleppt. Viele fanden das herzlos und unnötig. Andere sagen: Selbst schuld, sonst wird noch mehr Missbrauch betrieben.
Jedenfalls kommen auf Ingrid H. (70), die durch eine mühevolle Krankheit nur am Rollator gehen kann, hohe Kosten zu: 312 Euro. Und da ist die Verwaltungsstrafe noch nicht mitgerechnet.
Wie kam es dazu?
Die Wienerin hatte am Samstagabend mit ihrer Schwester Maria die Donauparkbühne besucht, als gegen 21.40 Uhr eine Abschleppfirma mit einem Tieflader anrollte. Ein Passant fand die Aktion unfair und womöglich unkorrekt und filmte mit seinem Handy mit. Zudem kam es zu einer Diskussion vor Ort.
Falscher Ausweis
Der Fehler der Damen: Es gilt nur die blaue Parkkarte für Behinderte und nicht der grüne Schwerbehindertenausweis der 70-Jährigen, der noch dazu in München ausgestellt wurde, wo die Pensionistin zeitweise wohnt.
Die Pensionistin hofft auf die Kulanz der Behörde. „Dieser Ausweis wurde bis dato von allen heimischen Institutionen anerkannt.“ Und: „Der Mitarbeiter am Simmeringer Abschleppplatz war sehr hilfsbereit und verständnisvoll. Er hat uns geraten, die 312 Euro vorerst nicht einzuzahlen und bei der Stadt um Nachsicht zu bitten“, so Schwester Maria H., auf die der Wagen zugelassen ist. Das haben sie nun schriftlich getan. Die Antwort steht noch aus.
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