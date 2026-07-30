Das größte Volksfest des Burgenlands eröffnet

Von 7. bis 16. August wird Gols wieder zum Treffpunkt für Genießer, Musikfans und Familien: Das 57. Golser Volksfest lockt zehn Tage lang mit einem abwechslungsreichen Programm aus hochkarätigen Live-Acts, Wein- und Biergenuss sowie dem größten mobilen Vergnügungspark des Burgenlands. Neu dieses Jahr ist auch die Burgenland Expo, welche von 8. bis 11. August vor Ort stattfindet und das Volksfest um eine moderne Messe für Familie und Wirtschaft erweitert.
Das traditionsreiche Fest verbindet auch heuer wieder bewährte Höhepunkte mit neuen Erlebnissen für Besucher jeden Alters. Neben den zahlreichen Musik-Highlights auf den verschiedenen Bühnen, regionalen Spezialitäten und der einzigartigen Atmosphäre rund um Wein und Kulinarik steht vor allem eines im Mittelpunkt: ein abwechslungsreiches Erlebnis für die ganze Familie. Den feierlichen Auftakt des Golser Volksfestes bildet am 7. August die traditionelle Eröffnungsfeier. Treffpunkt für die Gäste ist bereits ab 18 Uhr beim Dr.-Jetel-Haus, von wo aus die Musikkapelle Gols den Festzug zur Hauptbühne begleitet. Dort wird traditionell ein Barriquefass mit dem „Volksfestwein“ platziert. Das Anheben des Weins mit dem Weinheber markiert offiziell den Beginn des Festes.
Zehn Tage voller Musik, Genuss und Unterhaltung
Das 57. Golser Volksfest bleibt auch 2026 seinem Erfolgsrezept treu und bietet von 7. bis 16. August ein Programm für die ganze Familie. Auf mehreren Bühnen sorgen zahlreiche Live-Acts für beste Stimmung – von Schlager und Pop bis hin zu Blasmusik und Partyhits. Im Weinzelt treffen musikalische Highlights auf die besten Weine der Region. Besucher dürfen sich unter anderem auf Auftritte von Semino Rossi, Die Paldauer, Alexander Eder und Julian le Play freuen. Auch die beliebten Programmpunkte rund um Blech & Wein bringen wieder beste Stimmung ins Festzelt.
Das Bierzelt steht ganz im Zeichen von Musik, Bier und Kulinarik. Mit regionaler Küche, stimmungsvollen Bands und abwechslungsreichen Programmpunkten wird es wieder zum Treffpunkt für gesellige Abende. Auch der Volksfestheurige lädt mit traditioneller Heurigenkultur, regionalen Spezialitäten und gemütlicher Atmosphäre zum Verweilen ein. Für Action und Spaß sorgt der größte mobile Vergnügungspark des Burgenlands mit zahlreichen Fahrgeschäften und Attraktionen für Groß und Klein. Für die jüngsten Besucher gibt es heuer erstmals einen eigenen Erlebnisbereich. Die neue „Golser-Kracherl Family- & Kids Area“ ist von 8. bis 11. August täglich von 13 bis 21 Uhr geöffnet und bietet ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Familien. Auf dem Gelände warten unter anderem Bastelstationen, Kinderschminken, Riesenspiele und Hüpfburgen – ein Ort zum Spielen, Entdecken und gemeinsamen Erleben. Vom Nervenkitzel für die Mutigen bis zu Angeboten für die jüngsten Besucher ist für jeden etwas dabei. Das gesamte Programm des Golser Volksfestes finden Sie hier.
Neu: Die Burgenland Expo
Ein besonderes Augenmerk liegt 2026 auf der neuen Burgenland Expo, die das Angebot des Golser Volksfestes erstmals um eine moderne Messe für Familie und Wirtschaft erweitert. Von 8. bis 11. August, jeweils von 13 bis 21 Uhr, präsentieren Unternehmen, Institutionen und Organisationen ihre Angebote in klar gegliederten Themenwelten. Die Besucher erwartet ein vielfältiger Mix aus Information, Beratung und Erlebnis. Die Themenbereiche reichen von Bauen & Wohnen, Wellness und Photovoltaik über Mobilität & Auto bis hin zu Landwirtschaft, Garten, Freizeit, Jagd und Camping. Bis 17 Uhr gibt es zudem vergünstigte Tageszutritte für alle Besucher.
Burgenland Expo von 8. bis 11. August von 13 bis 21 Uhr
Von 13 bis 21 Uhr erkunden Sie die neue Messe für Familie und Wirtschaft – Bis 17 Uhr gibt es zudem vergünstigte Tageszutritte.
Kindernachmittag am Dienstag, 11. August
Auf der Messebühne warten eine unterhaltsame Bühnenshow mit Mitmachelementen, eine Verlosung sowie zwei Gratisfahrten für Kinder bis 15 Jahre.
Blech & Wein Mittwoch am 12. August
Blasmusik von jungen Nachwuchstalenten bis zur Kapelle Josef Menzl trifft auf die besten Golser Weine im Weinzelt.
Aktionstag im Vergnügungspark am Donnerstag, 13. August
Ausgewählte Attraktionen locken mit ermäßigten Fahrpreisen.
Malle meets Gols am Donnerstag, 13. August
Partystimmung ist garantiert: Mit Lorenz Büffel, Frenzy, Mika One und Kings of Günter wird Gols zur Partyzone.
Nachmittag der älteren Generationen Freitag am 14. August
Gemütliches Beisammensein mit Musik der Bauernkapelle Gols und einer großen Verlosung.
Ö3-Konzerttag am Samstag, 15. August
Zwei Konzertabende mit den Top-Acts Caro Fux und Julian le Play sorgen für musikalische Höhepunkte.
Brauchtumstag am Sonntag, 16. August
Regionale Klänge, Blasmusik und gelebte Tradition bilden den stimmungsvollen Abschluss des Golser Volksfestes.
Hubschrauberrundflüge über das Volksfest und die Region
Wer die Region einmal aus der Vogelperspektive erleben möchte, kann dies am 9. und 10. August bei den beliebten Hubschrauberrundflügen direkt am Festgelände tun. Die Starts erfolgen in unmittelbarer Nähe des Volksfestgeländes und bieten einen einzigartigen Blick auf Gols und die umliegende Landschaft. Eine Online-Vorreservierung wird empfohlen, da die Plätze begrenzt sind.
Kultursommer kehrt zurück
Nach der umbaubedingten Pause feiert der Golser Kultursommer 2026 sein Comeback. Da die Arbeiten an der Mittelschule Gols inzwischen abgeschlossen sind, findet das beliebte Format wieder direkt vor Ort statt – in einem modernen Umfeld und mit kurzen Wegen zum Festgeschehen. Geplant sind Ausstellungen und Präsentationen regionaler Künstler, die vor Ort ihre Werke zeigen und den Besuchern die Möglichkeit geben, regionale Kunst und Kultur in entspannter Atmosphäre zu entdecken und zu genießen.
Bequem zum Fest mit dem Bummelzug
Damit der Festbesuch von Anfang bis Ende entspannt bleibt, stehen wieder Shuttlebusse aus vielen Gemeinden sowie der beliebte Gratis-Bummelzug innerhalb von Gols zur Verfügung. Die Shuttlebusse bringen Festbesucher täglich direkt zum Volksfestgelände und wieder sicher nach Hause. Die Linien verbinden Gols mit zahlreichen Gemeinden der Region:
Die Shuttlebusse verkehren von bis Sonntag, 16. August. Der Fahrpreis beträgt 7 Euro pro Person und Strecke. Zusätzlich steht innerhalb von Gols der kostenlose Bummelzug zur Verfügung. Er verbindet Bahnhof, Ortszentrum und Volksfestgelände miteinander und sorgt für eine bequeme An- und Abreise. Der Bummelzug fährt täglich von 14 bis 22 Uhr im Halbstundentakt und hält unter anderem beim Volksfest-Tor, in der Kellergasse, bei der Oberen Hauptstraße, am Hauptplatz, beim Bahnhof und in der Wassergasse.
Stimmen Sie auch für Ihren Lieblingswein ab
Ebenfalls ein besonderes Highlight feiert heuer Premiere: Gemeinsam mit der „Krone“ wird erstmals die Golser Weinkrone vergeben. Dabei wählen die Besucher den beliebtesten Welschriesling des Golser Volksfestes. Nach den Vorausscheidungen tritt ab 10. August jeweils der Siegerwein der teilnehmenden Weinbaugemeinden im großen Publikumsfinale gegeneinander an. Ab dem 10. August, 14:00 Uhr können Sie ganz bequem vor Ort oder hier für Ihren Lieblingswein abstimmen. Zusätzlich haben alle Teilnehmer auch die Chance, einen Jahresvorrat an Wein zu gewinnen.
Jetzt schnell Tickets online sichern
Wer klug ist, steht heuer nicht Schlange. Auch 2026 wird der Ticketvorverkauf für das Golser Volksfest wieder besonders bequem gestaltet. Am Hauptplatz von Gols können beim Postpartner auch in diesem Jahr wieder personalisierte Dauerkarten im Vorfeld erworben werden. So sichern sich Besucher bereits vor dem Fest ihren Eintritt und können lange Wartezeiten an den Kassen vermeiden. Wer sein Ticket lieber digital kauft, kann dies ebenfalls bequem online erledigen. Tagestickets sind ab sofort über die offizielle Website des Golser Volksfestes erhältlich und ermöglichen einen einfachen sowie stressfreien Zugang zum Festgelände.