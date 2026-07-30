Das größte Volksfest des Burgenlands eröffnet

Das Bierzelt steht ganz im Zeichen von Musik, Bier und Kulinarik. Mit regionaler Küche, stimmungsvollen Bands und abwechslungsreichen Programmpunkten wird es wieder zum Treffpunkt für gesellige Abende. Auch der Volksfestheurige lädt mit traditioneller Heurigenkultur, regionalen Spezialitäten und gemütlicher Atmosphäre zum Verweilen ein. Für Action und Spaß sorgt der größte mobile Vergnügungspark des Burgenlands mit zahlreichen Fahrgeschäften und Attraktionen für Groß und Klein. Für die jüngsten Besucher gibt es heuer erstmals einen eigenen Erlebnisbereich. Die neue „Golser-Kracherl Family- & Kids Area“ ist von 8. bis 11. August täglich von 13 bis 21 Uhr geöffnet und bietet ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Familien. Auf dem Gelände warten unter anderem Bastelstationen, Kinderschminken, Riesenspiele und Hüpfburgen – ein Ort zum Spielen, Entdecken und gemeinsamen Erleben. Vom Nervenkitzel für die Mutigen bis zu Angeboten für die jüngsten Besucher ist für jeden etwas dabei. Das gesamte Programm des Golser Volksfestes finden Sie hier.