Trump: Vereinbarung zur Hamas-Entwaffnung erzielt

Hamas bestätigte Einigung

Ranghohe Hamas-Funktionäre bestätigten die Einigung am Freitag. Zuvor hatte es Berichte darüber gegeben, dass es bei Gesprächen in Kairo über eine Entwaffnung der palästinensischen Terrororganisation im Gazastreifen Fortschritte gegeben haben soll. Israel äußerte sich zunächst nicht dazu. Zwei namentlich nicht genannte Hamas-Vertreter sagten, sie erwarteten, dass Israel sich an die Bedingungen der Vereinbarung halte.