Burgenland bleibt bei Wohnimmobilien leistbar

Viele Baulandreserven

Vergleichsweise leistbar ist das Burgenland jedenfalls da wie dort. Wer im Vorjahr ein Einfamilienhaus kreditfinanziert kaufen wollte, musste rund ein Viertel des monatlichen Haushaltseinkommens für Zinsen und Tilgung aufbringen. In Vorarlberg lag dieser Wert bei 68 Prozent. Das Burgenland weise damit österreichweit die höchste Leistbarkeit beim Erwerb eines Eigenheims auf, so Matthias Reith, Immobilienexperte bei Raiffeisen Research. Mit ein Grund dafür sei, dass das Burgenland über die größten Baulandreserven Österreichs verfüge. Das verhindert starke Preisanstiege – auch in der Zukunft.