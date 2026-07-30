71 Geschirrtücher als Mahnmal für Frauenmorde

Ausstellung wird jährlich aktualisiert

Die Arbeit von Schwarz sei als laufender Prozess angelegt und werde jährlich im hdgö aktualisiert. „Material und Technik greifen bewusst geschlechtsspezifische Zuschreibungen auf: Geschirrtücher verweisen traditionell auf den häuslichen Raum, Sticken auf eine textile Praxis, die feministische Künstlerinnen heute vielfach neu besetzen. So verbindet die Arbeit individuelle Erinnerung mit einer Reflexion über Geschlechterrollen, Machtverhältnisse und gesellschaftliche Verantwortung“, heißt es dazu in einer Aussendung.