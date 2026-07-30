Übernahme: Innsbrucker Hotel unter neuer Führung

Laut Alexander Schiehser, Eigentümer und Geschäftsführer von Schiehser Hotels in Wien, „haben wir damit unser Portfolio um ein Haus mit ausgezeichneter Lage und großem Potenzial erweitert. Wir sind überzeugt, dass wir das Hotel gemeinsam mit unserem starken Team in eine positive Zukunft führen werden. Als Unternehmen stehen wir für professionelles Hotelmanagement mit klarem Fokus auf Servicequalität und langfristige Partnerschaften“.