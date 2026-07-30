Übernahme: Innsbrucker Hotel unter neuer Führung

Unter neuer Führung steht das Hotel Hilton Garden Inn, das in Innsbruck direkt gegenüber der Olympiaworld liegt. Anfang des Jahres wurde der Betrieb von der Schiehser Hotel Gruppe übernommen. Durch die erfolgreiche Übernahme ist die Hotelgruppe erstmals in Tirol vertreten.
Laut Alexander Schiehser, Eigentümer und Geschäftsführer von Schiehser Hotels in Wien, „haben wir damit unser Portfolio um ein Haus mit ausgezeichneter Lage und großem Potenzial erweitert. Wir sind überzeugt, dass wir das Hotel gemeinsam mit unserem starken Team in eine positive Zukunft führen werden. Als Unternehmen stehen wir für professionelles Hotelmanagement mit klarem Fokus auf Servicequalität und langfristige Partnerschaften“.
Hotel bleibt Teil der Hilton-Markenfamilie
Übrigens: Trotz der Übernahme bleibt das Hilton Garden Inn weiterhin ein Teil der internationalen Hilton-Markenfamilie. Die Vision von Hotelmanager Sebastian Wolak: „Unser Haus, das neben einem Top-Standort über enormes Potenzial verfügt, soll sich als feste Größe für Gäste und Partner in Innsbruck etablieren und einen aktiven Beitrag zur lokalen Hotellerie leisten.“
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