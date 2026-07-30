Brand außer Kontrolle: Drei Feuerwehrleute tot

Rund 8000 Menschen evakuiert

Auch an anderen Orten in Griechenland sind Waldbrände ausgebrochen, auf den Inseln Paros und Lesbos in der Ägäis sowie in der südlichen Stadt Trifylia auf dem griechischen Festland. Laut der Vizegouverneurin der Insel Kreta, Maria Lioni, sind rund 8000 Menschen in Sicherheit gebracht worden, darunter auch viele Urlauber.