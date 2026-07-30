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Auf griechischer Insel

Brand außer Kontrolle: Drei Feuerwehrleute tot

Ausland
30.07.2026 11:52
Beim Bekämpfen von Waldbränden auf Kreta sind zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen, ein ...
Beim Bekämpfen von Waldbränden auf Kreta sind zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen, ein weiterer auf der Halbinsel Peloponnes.(Bild: EPA/NIKOS CHALKIADAKIS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auf der griechischen Insel Kreta ist ein großflächiger Waldbrand außer Kontrolle. Drei Feuerwehrleute sind bereits beim Kampf gegen die Flammen in Griechenland ums Leben gekommen. Insgesamt wurden rund 8000 Menschen in Sicherheit gebracht. 

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Innerhalb kurzer Zeit sind auf Kreta drei Feuerwehrleute gestorben. Einer der Männer soll in der Nähe eines Feuers bei Ageranos im Süden der Halbinsel Peloponnes bewusstlos aufgefunden worden sein. Kurz darauf wurde er im Krankenhaus für tot erklärt.

Von Flammen umzingelt
Kurz zuvor waren zwei weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr im Kampf gegen die Brände auf Kreta ums Leben gekommen. Sie hätten im dichten Rauch des Feuers die Orientierung verloren und seien in ihrem Fahrzeug von den Flammen umzingelt worden.

Die Flammen zerstörten Olivenhaine und landwirtschaftliche Flächen.
Die Flammen zerstörten Olivenhaine und landwirtschaftliche Flächen.(Bild: AP/Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved)
Drei Feuerwehrmänner starben beim Kampf gegen die Flammen.
Drei Feuerwehrmänner starben beim Kampf gegen die Flammen.(Bild: AP/Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved)
Die Feuer sind am Donnerstag immer noch nicht unter Kontrolle.
Die Feuer sind am Donnerstag immer noch nicht unter Kontrolle.(Bild: AP/Giannis Angelakis)

Brand weiterhin nicht unter Kontrolle
Hunderte Einsatzkräfte versuchen weiterhin, gegen die Flammen anzukommen. Dennoch ist es ihnen bisher nicht gelungen, die großflächigen Brände unter Kontrolle zu bringen. Aufgrund der starken Winde können Löschflugzeuge und Hubschrauber teilweise gar nicht eingesetzt werden.

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Rund 8000 Menschen evakuiert
Auch an anderen Orten in Griechenland sind Waldbrände ausgebrochen, auf den Inseln Paros und Lesbos in der Ägäis sowie in der südlichen Stadt Trifylia auf dem griechischen Festland. Laut der Vizegouverneurin der Insel Kreta, Maria Lioni, sind rund 8000 Menschen in Sicherheit gebracht worden, darunter auch viele Urlauber. 

Erneute Hitzewelle erfasst Spanien und Frankreich
Indes hat in Spanien und Frankreich die vierte Hitzewelle des Sommers begonnen. Dort versuchen Feuerwehrleute, ein Wiederaufflammen der gerade erst unter Kontrolle gebrachten großen Waldbrände zu verhindern.

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