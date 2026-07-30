Bankomat spuckt nur 200 Euro aus: Ärgert Sie das?

Viele staunten in den vergangenen Tagen nicht schlecht: An manchen Bankomaten können Kunden plötzlich nur noch bis zu 200 Euro auf einmal abheben. Für die einen ist das kaum der Rede wert, andere ärgern sich über die neue Begrenzung. Unsere Frage des Tages vom 30. Juli lautet: „Bankomat spuckt nur mehr 200 Euro aus: Ärgert Sie das?“