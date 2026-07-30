Natalie Portman zeigt ihren nackten Babybauch

Seltene Einblicke der Oscar-Preisträgerin: Schauspielerin Natalie Portman hält ihr Privatleben gewöhnlich streng unter Verschluss. Umso mehr überrascht der Hollywood-Star jetzt mit einem seltenen und sehr persönlichen Einblick: Auf einem neuen Schnappschuss zeigt sich die schwangere 45-Jährige ganz natürlich mit nacktem Babybauch.
Natalie Portman gehört zu den Prominenten, die ihr Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten. Öffentliche Auftritte mit ihren Kindern oder private Schnappschüsse haben bei der Oscar-Preisträgerin („Black Swan) Seltenheitswert. Nun macht die Schauspielerin jedoch eine Ausnahme und verzückt ihre Fans mit einem außergewöhnlich intimen Moment.
Ein seltener Schnappschuss
Auf dem BIld präsentiert sich Portman von ihrer ganz privaten Seite. Statt eleganter Roben auf dem roten Teppich setzt die Darstellerin auf Authentizität, posiert mit offenem Hemd und ihrem bereits stattlichen Babybauch. Sie „zähle die Tage“, verrät sie dazu.
Für die Fans ist dieser Anblick ein absolutes Highlight, da Portman Schwangerschaften in der Vergangenheit meist sehr diskret und abseits des Paparazzi-Trubels erlebte. Beim dritten Baby scheint das aber nun anders zu sein.
3. Baby mit 45 Jahren
Natalie Portman ist bereits Mutter von zwei Kindern (Aleph und Amalia) aus ihrer Ehe mit dem Tänzer und Choreografen Benjamin Millepied. Nach der Trennung des Paares hält die Schauspielerin ihr Privatleben noch stärker geschützt. Als sie nun zum dritten Mal schwanger wurde, war das für viele eine Überraschung. Der Vater von Natalie Portmans drittem Kind ist der französische Musikproduzent Tanguy Destable.
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