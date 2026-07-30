Natalie Portman zeigt ihren nackten Babybauch

3. Baby mit 45 Jahren

Natalie Portman ist bereits Mutter von zwei Kindern (Aleph und Amalia) aus ihrer Ehe mit dem Tänzer und Choreografen Benjamin Millepied. Nach der Trennung des Paares hält die Schauspielerin ihr Privatleben noch stärker geschützt. Als sie nun zum dritten Mal schwanger wurde, war das für viele eine Überraschung. Der Vater von Natalie Portmans drittem Kind ist der französische Musikproduzent Tanguy Destable.