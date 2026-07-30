Purer Stress: So läuft Horror-Crash im Tunnel ab

Mehrere Autos crashten an die Tunnelwand, Hilferufe aus der Ferne, ein blutverschmierter Lenker liegt auf der Fahrbahn, überall Splitter, purer Stress – als ob man soeben tatsächlich Zeuge eines Schreckensszenarios im Kaisermühlentunnel sein würde. Doch dem ist nicht so. Denn jener Unfall, bei dem die „Krone“ Mittwochnacht vor Ort war, war mit Statisten inszeniert.