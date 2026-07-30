Nach 821 Tagen nahm die Leidenszeit ein Ende

Rene Kriwak feierte zuletzt im Cup gegen die Austria sein langersehntes Comeback. Mit der „Krone“ sprach der Sportclub-Rückkehrer über quälende zwei Jahre und drei Monate, die er zum Zuschauen verdammt war – aber auch zum Aufbau eines zweiten Standbeins nutzte ...
Sein letztes Pflichtspiel hatte er gefühlt vor einer Ewigkeit bestritten. Genauer gesagt am 26. April 2024 im Heimspiel mit seinem Ex-Klub Dordrecht. Wo sich Pechvogel Rene Kriwak in der zweiten niederländischen Liga gegen Cambuur das Kreuzband riss.
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