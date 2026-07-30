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Nach 821 Tagen nahm die Leidenszeit ein Ende

Fußball National
30.07.2026 11:30
Rene Kriwak steht endlich wieder auf dem Platz.
Rene Kriwak steht endlich wieder auf dem Platz.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Rene Kriwak feierte zuletzt im Cup gegen die Austria sein langersehntes Comeback. Mit der „Krone“ sprach der Sportclub-Rückkehrer über quälende zwei Jahre und drei Monate, die er zum Zuschauen verdammt war – aber auch zum Aufbau eines zweiten Standbeins nutzte ...

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Sein letztes Pflichtspiel hatte er gefühlt vor einer Ewigkeit bestritten. Genauer gesagt am 26. April 2024 im Heimspiel mit seinem Ex-Klub Dordrecht. Wo sich Pechvogel Rene Kriwak in der zweiten niederländischen Liga gegen Cambuur das Kreuzband riss.

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