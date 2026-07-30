Magma ausgestoßen
Ätna rumort wieder – Luftraum über Vulkan gesperrt
Der Ätna auf Sizilien rumort wieder. Dabei wurden glühende Magmafragmente ausgestoßen, die im Gipfelbereich des Vulkans, insbesondere am Krater, zu Boden fielen.
Obwohl das Phänomen nicht besonders energiereich ist, steht es im Zusammenhang mit einem anhaltend hohen vulkanischen Tremor. Aus Vorsichtsgründen wurde der Luftraum über dem Ätna gesperrt.
Flughafen geöffnet
Die aktuelle Eruptionsphase des höchsten aktiven Vulkans Europas hat jedoch keine Auswirkungen auf den Betrieb des internationalen Flughafens Vincenzo Bellini in Catania. Dieser bleibt regulär geöffnet.
Der rund 3350 Meter hohe Ätna ist Europas größter aktiver Vulkan. Er bricht teils mehrmals im Jahr aus und wird von Fachleuten ständig überwacht. Die Ausbrüche ziehen viele Touristen an. Die genaue Höhe des Vulkans ändert sich durch Ausbrüche und Schlackenkegel immer wieder.
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