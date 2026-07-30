Obersteiermark: Gewitter forderte Feuerwehren

Am Mittwochnachmittag ging ein schweres Unwetter in der Obersteiermark nieder. Hagel und Überschwemmungen sowie Murenabgänge forderten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren standen mehrere Stunden im Einsatz.
Im Bezirk Murau sorgten heftige Gewitter mit intensivem Niederschlag am Mittwochnachmittag für mehrere Einsätze der Feuerwehren in den Gemeinden Schöder und St. Peter am Kammersberg. Es kam zu Murenabgängen und Überschwemmungen.
Hagel türmte sich zentimeterhoch
Mancherorts kam es zu Hagel mit einer Höhe von bis zu 20 Zentimetern. Die Sölkpassstraße (L704) war nach einem Murenabgang blockiert.
Die Kameraden der Wehren Peterdorf, Feistritz und Schöder standen mehrere Stunden im Einsatz. Sie mussten überflutete Gebäude auspumpen und blockierte Straßen und Zufahrten von Schlamm und Geröll befreien. Es entstanden keine großen Schäden.
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