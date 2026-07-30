„Spiegeleier“ in der Adria faszinieren Touristen

Qualle fängt kleine Tierchen mit Tentakeln

Oft wird die Qualle von vielen kleinen Fischen begleitet – die Nesselfäden der Qualle bietet diesen Schutz. Sie ernährt sich von kleinen Meerestieren, die sie mit ihren Tentakeln fängt, und Algen. Im Mittelmeer schwimmen sie meist nur knapp unter der Wasseroberfläche, wodurch man sie gut von einem Schiff oder Stand-up-Paddel-Board beobachten kann.