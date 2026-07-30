Vierjährige stürzte zehn Meter in die Tiefe

Dramatisch endete ein Ausflug Mittwochnachmittag im Ötschergebiet im Bezirk Lilienfeld: Beim Wandern ist eine Vierjährige gegen 15 Uhr vor den Augen ihrer Familie zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Das Mädchen dürfte sich beim Überqueren eines Holzsteges gegen die Sicherheitsstahlseile gelehnt haben und dabei mit einem Fuß über die Kante gerutscht sein.