Vierjährige stürzte zehn Meter in die Tiefe

Ein kleines Mädchen stürzte am Mittwoch beim Wandern Richtung Ötscher-Basis im niederösterreichischen Bezirk Lilienfeld zehn Meter tief ab. Das Kind blieb verletzt in einem Bachbett liegen.
Dramatisch endete ein Ausflug Mittwochnachmittag im Ötschergebiet im Bezirk Lilienfeld: Beim Wandern ist eine Vierjährige gegen 15 Uhr vor den Augen ihrer Familie zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Das Mädchen dürfte sich beim Überqueren eines Holzsteges gegen die Sicherheitsstahlseile gelehnt haben und dabei mit einem Fuß über die Kante gerutscht sein.
Die Deutsche stürzte in der Folge einen steilen Abhang hinab und blieb in einem Bachbett liegen.
Unfall ging vergleichsweise glimpflich aus
Die Familie verständigte umgehend die Rettungskräfte. Das Mädchen wurde mittels Tau geborgen und mit dem Notarzthubschrauber ins Uniklinikum nach St. Pölten geflogen. Laut Polizei soll das Kind bei dem Absturz zum Glück nur leicht verletzt worden sein.
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