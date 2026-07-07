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51 Millarden Euro

Der nächste Rekorderlös: Samsung schwimmt im Geld

Wirtschaft
07.07.2026 06:59
Samsung wird vom KI-Boom in ungeahnte Höhen getrieben.
Samsung wird vom KI-Boom in ungeahnte Höhen getrieben.(Bild: AFP/JUNG YEON-JE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Samsung schwebt weiterhin auf einer Rekordwelle: Der südkoreanische Elektronikriese hat mithilfe des KI-Booms ein wahres Rekord-Quartal hingelegt. Die Erlöse sind so riesig, dass sich der Konzern mit internen Verteilungsdebatten konfrontiert sieht.

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Im zweiten Quartal verdiente Samsung operativ etwas mehr als 89 Billionen Won (rund 51 Milliarden Euro) – so viel wie nie zuvor. Dies teilte der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres ist das operative Ergebnis um den Faktor 19 gestiegen. Die in diesem Jahr hervorragend gelaufene Aktie gab dennoch neun Prozent nach.

Samsung verbuchte im dritten Geschäftsquartal in Folge den jeweils höchsten Wert in seiner Unternehmensgeschichte. Zum Vergleich: Der operative Gewinn für das gesamte Jahr 2025 betrug lediglich knapp 44 Billionen Won, also weniger als die Hälfte des Ergebnisses im zweiten Quartal. Der Umsatz habe sich auf 171 Billionen Won mehr als verdoppelt. Den Nettogewinn sowie die Details, wie das Ergebnis zustande gekommen ist, veröffentlicht Samsung Ende des Monats.

Zahlen toppten die Markterwartungen
Samsungs Zahlen für den Zeitraum April bis Juni toppten selbst die bereits hohen Erwartungen des Marktes deutlich. Laut einer Umfrage der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap unter Ökonomen übertraf der nun vorgelegte Betriebsgewinn ihre Schätzungen im Schnitt um 6,2 Prozent.

Der hohe Betriebsgewinn fußt vor allem auf der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Samsung Electronics ist einer der weltweit führenden Produzenten von Halbleitern, insbesondere im Segment leistungsstarker Speicherchips, und profitiert deshalb besonders stark vom Boom des Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz.

Rekordgewinne lösen Verteilungsdebatte aus
Der hohe Betriebsgewinn fußt vor allem auf der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Samsung Electronics ist einer der weltweit führenden Produzenten von Halbleitern, insbesondere im Segment leistungsstarker Speicherchips, und profitiert deshalb besonders stark vom Boom des Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz.

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In Südkorea haben die extrem hohen Unternehmensgewinne der großen Halbleiterproduzenten Samsung Electronics und SK Hynix zu einer öffentlich debattierten Verteilungsfrage geführt.

Mitarbeiter bekommen Mega-Bonus
Ende Mai nahmen Mitglieder der Samsung-Gewerkschaft nach einer Streikdrohung einen Kompromissvorschlag des Managements an, der Jahresprämien von mehreren Hunderttausend Euro für jeden Mitarbeiter der hochprofitablen Halbleitersparte vorsieht.

Während die Tech-Unternehmen des Landes von der anhaltenden KI-Nachfrage profitieren und hohe Löhne sowie Prämien zahlen, geht es vielen anderen Industrien Südkoreas derzeit durchwachsen. So ist auch die Arbeitslosenquote in der besonders betroffenen Altersgruppe unter 30 Jahren zuletzt gestiegen.

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