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Fold & Flip: Samsung bringt neue Falt-Smartphones

Digital
23.07.2026 07:47
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Kampf um die Marktführerschaft bei Falthandys hat Samsung am Mittwoch ein komplett neues Modell sowie zwei überarbeitete Varianten vorgestellt. Strategisch sei diese Produktvorstellung für den südkoreanischen Elektronikkonzern extrem wichtig, betonte Branchenexperte Francisco Jeronimo vom Research-Haus IDC.

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„Samsung muss die von ihm geschaffene Produktkategorie verteidigen und kann deshalb nicht auf Nummer sicher gehen“, so Jeronimo weiter. Denn Experten rechnen fest damit, dass demnächst auch Apple in das kleine, jedoch lukrative und wachstumsstarke Segment mit einem Klapp-iPhone einsteigen wird.

Neu im Samsung-Angebot ist das Galaxy Z Fold8 in Reisepassgröße. Es richtet sich mit einem verbreiterten Bildschirm an Nutzer, die viele Videos auf ihrem Smartphone schauen. Mit einem Preis ab 1999 Euro rangiert es zwischen den überarbeiteten Modellen Fold8 Ultra (ab 2199 Euro) und Flip8 (1299 Euro). Deren Preise hob Samsung im Vergleich zu den Vorgängern um jeweils 100 Euro an.

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Damit reagiert das Unternehmen auf die rasant gestiegenen Preise für Speicherchips. Sie machen bei Einsteiger-Smartphones inzwischen rund 60 Prozent der Materialkosten aus. Bei Premium-Modellen sind es etwa 30 Prozent. Speicherbausteine sind wegen des weltweiten Baubooms bei Rechenzentren knapp.

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