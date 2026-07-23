Fold & Flip: Samsung bringt neue Falt-Smartphones

Neu im Samsung-Angebot ist das Galaxy Z Fold8 in Reisepassgröße. Es richtet sich mit einem verbreiterten Bildschirm an Nutzer, die viele Videos auf ihrem Smartphone schauen. Mit einem Preis ab 1999 Euro rangiert es zwischen den überarbeiteten Modellen Fold8 Ultra (ab 2199 Euro) und Flip8 (1299 Euro). Deren Preise hob Samsung im Vergleich zu den Vorgängern um jeweils 100 Euro an.