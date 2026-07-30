Heißzeit in Europa: Mammut taucht in der Donau auf

Pegel seit Wochen extrem niedrig

Aufgrund der aktuellen Heißzeit in Europa sind die Wasserpegel der Donau in den vergangenen Wochen auf Rekordtiefstände gesunken. In Kroatien wurden deswegen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg und ein knapp 90 Jahre altes Schiffswrack freigelegt. Auch andere wichtige Wasserstraßen wie der Rhein haben extrem niedrige Pegel.