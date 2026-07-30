Kaia Gerber: Ihr Naked Dress sorgt für Aufsehen

Neue Serie startet im August

Auch beruflich wartet auf Kaia Gerber der nächste große Schritt. In Ryan Murphys Thriller-Serie „The Shards“, die ab 5. August bei Hulu zu sehen ist, spielt sie ein It-Girl der 1980er-Jahre. Die Handlung dreht sich um eine Gruppe privilegierter Highschool-Schüler in Los Angeles, deren glamouröses Leben von einem Serienmörder überschattet wird.