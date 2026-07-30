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Kaia Gerber: Ihr Naked Dress sorgt für Aufsehen

Society International
30.07.2026 10:53
Kaia Gerber hat bei der Premiere ihrer neuen Serie „The Shards“ einen atemberaubenden Auftritt ...
Kaia Gerber hat bei der Premiere ihrer neuen Serie „The Shards“ einen atemberaubenden Auftritt hingelegt.(Bild: Krone-Collage/AP/Evan Agostini)
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Von krone.at

Kaia Gerber hat einen atemberaubenden Auftritt hingelegt. Zur Premiere der neuen Hulu-Serie „The Shards“ erschien die 24-Jährige in einem spektakulären Naked Dress von Valentino, das durch seinen raffinierten Mix aus Transparenz und glitzernden Verzierungen zum absoluten Hingucker wurde.

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Das bodenlange Kleid bestand aus einer transparenten Stoffbasis, die mit unzähligen funkelnden Perlen und Pailletten besetzt war.

Ein silbernes, geometrisches Gittermuster verlieh dem Look eine elegante Art-déco-Optik und sorgte gleichzeitig dafür, dass das freizügige Design edel statt aufreizend wirkte.

Zur Premiere der neuen Hulu-Serie „The Shards“ erschien die 24-Jährige in einem spektakulären ...
Zur Premiere der neuen Hulu-Serie „The Shards“ erschien die 24-Jährige in einem spektakulären Naked Dress von Valentino, das durch seinen raffinierten Mix aus Transparenz und glitzernden Verzierungen zum absoluten Hingucker wurde.(Bild: AFP/JAMIE MCCARTHY)

Ganz die Mama
Nicht nur das Kleid sorgte für Begeisterung. Viele Fans fühlten sich beim Anblick des Models sofort an ihre berühmte Mutter Cindy Crawford erinnert.

Mit ihren markanten Gesichtszügen, den vollen braunen Haaren und dem natürlichen Glamour sah Kaia ihrer Mutter in jungen Jahren zum Verwechseln ähnlich – ein Anblick, der in den sozialen Netzwerken für zahlreiche Vergleiche sorgte.

Die Tochter: Kaia Gerber 
(Bild: AFP/JAMIE MCCARTHY)
Die Mama: Cindy Crawford 
(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

Neuer Höhepunkt des Naked-Dress-Trends
Mit ihrem Auftritt reiht sich Kaia Gerber in eine ganze Reihe prominenter Stars ein, die den Naked-Dress-Trend derzeit neu interpretieren. Statt auf möglichst viel nackte Haut zu setzen, stehen raffinierte Transparenz, aufwendige Stickereien und kunstvolle Verzierungen im Mittelpunkt.

Gerbers Valentino-Kleid verband den Trend mit minimalistischem 90er-Jahre-Charme und wirkte dadurch besonders modern.

Nach der Premiere wechselte das Model für die Afterparty wieder zu einem klassischen schwarzen Slipdress – ein deutlich schlichterer Look, der ihren Stil ebenso perfekt widerspiegelte.

Nach der Premiere wechselte das Model für die Afterparty wieder zu einem klassischen schwarzen ...
Nach der Premiere wechselte das Model für die Afterparty wieder zu einem klassischen schwarzen Slipdres(Bild: APA/APA-Images / Action Press / XNY)

Neue Serie startet im August
Auch beruflich wartet auf Kaia Gerber der nächste große Schritt. In Ryan Murphys Thriller-Serie „The Shards“, die ab 5. August bei Hulu zu sehen ist, spielt sie ein It-Girl der 1980er-Jahre. Die Handlung dreht sich um eine Gruppe privilegierter Highschool-Schüler in Los Angeles, deren glamouröses Leben von einem Serienmörder überschattet wird.

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Schon vor dem Serienstart ist allerdings klar: Mit ihrem spektakulären Naked Dress hat Kaia Gerber den ersten großen Auftritt der Pressetour bereits für sich entschieden.

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