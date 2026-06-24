Arrivederci! Ferrari räumt nach E-Auto-Fiasko auf

Ferrari sagt arrivederci: Nur wenige Wochen nach der Vorstellung des ersten E-Sportwagens der Konzerngeschichte muss Galliera nach 16 Jahren im Konzern gehen. Der Luce wird seit Wochen in sozialen Netzwerken mit Spott und Hohn überzogen. Kritisiert wird unter anderem das für Ferrari unübliche Design. Ein Fachmann von der Konkurrenz soll der italienischen Sportwagen-Exzellenz nun dabei helfen, sein Gesicht zu wahren.