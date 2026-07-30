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Lenker hatte Glück

Rauchschwaden auf S36: Pkw brannte völlig aus

Steiermark
30.07.2026 10:18
Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Waldstück konnte verhindert werden.
Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Waldstück konnte verhindert werden.(Bild: FF Spielberg, OBR Schaden H.)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Dichte Rauchwolken über der Murtal-Schnellstraße sorgten am Mittwoch für Aufsehen: Bei der Abfahrt Zeltweg-West geriet ein Pkw aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Waldstück verhindern.

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Zu einem Fahrzeugbrand auf der S36 Murtal-Schnellstraße wurden die Feuerwehren Zeltweg-Stadt, Spielberg und Farrach am Nachmittag des 29. Juli alarmiert. Bei der Abfahrt Zeltweg-West stand ein Pkw aus bislang unbekannter Ursache in Flammen.

Schon während der Anfahrt waren die dichten, schwarzen Rauchwolken weithin sichtbar. Nach dem Eintreffen am Einsatzort begannen die Einsatzkräfte umgehend mit der Brandbekämpfung. 

(Bild: FF Spielberg, OBR Schaden H.)
(Bild: FF Spielberg, OBR Schaden H.)
(Bild: FF Spielberg, OBR Schaden H.)
(Bild: FF Spielberg, OBR Schaden H.)

Ausbreitung auf Wald verhindert
Durch die starke Hitzeentwicklung hatte das Feuer auch auf Teile des angrenzenden Waldstücks übergegriffen. Die Feuerwehrkräfte brachten die Flammen jedoch rasch unter Kontrolle und verhinderten eine weitere Ausbreitung.

Im Anschluss wurden mithilfe einer Wärmebildkamera gezielte Nachlöscharbeiten durchgeführt, um mögliche Glutnester auszuschließen. Die Ursache für den Fahrzeugbrand ist derzeit noch unbekannt.

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