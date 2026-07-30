Rauchschwaden auf S36: Pkw brannte völlig aus

Dichte Rauchwolken über der Murtal-Schnellstraße sorgten am Mittwoch für Aufsehen: Bei der Abfahrt Zeltweg-West geriet ein Pkw aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Waldstück verhindern.