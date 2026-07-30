Nächster Anschlag kommt bestimmt

ANDERERSEITS stellt der fundamentalistische Islam, der durch die Massenzuwanderung auch nach Europa gelangt ist, eine archaische Religion samt Dschihad und Sharia dar, welche die Läuterung durch Humanismus und Aufklärung, wie sie im christlichen Abendland stattgefunden hat, noch nicht durchgemacht hat: eine Religion mit dem Anspruch auf alleinige Gültigkeit und deren Durchsetzung, auch mit Gewalt, sowie der Missachtung von „Ungläubigen“. Was wohl auch die Ursache für die Häufung und regelmäßige Wiederkehr islamistischer Terrorakte ist.