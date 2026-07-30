Verletzter Buckelwal verirrte sich in Ostsee-Hafen

„Timmy“ starb nach Rettungsversuch

Im Frühjahr hat das Schicksal des Buckelwal „Timmy“ viele Menschen. Der vor Deutschlands Küste gestrandete junge Wal-Bulle war Anfang März erstmals in der Ostsee gesehen worden. In den darauffolgenden 60 Tagen lag er rund zwei Drittel der Zeit in Flachwasserzonen. Schließlich wurde er mit einem gefluteten Lastkahn von einer Bucht der Insel Poel aus in die Nordsee gebracht. Vor Anholt wurde schließlich sein Kadaver entdeckt.