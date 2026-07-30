Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Frauen bedroht

Schwerkrimineller stolperte über zwei Fahrräder

Burgenland
30.07.2026 07:00
Der Angeklagte gab den Diebstahl beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt zu. Dass er Frauen ...
Der Angeklagte gab den Diebstahl beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt zu. Dass er Frauen bedroht hat, tue ihm leid. „Ich habe das mit dem Umbringen nicht ernst gemeint. Ich hätte das nie und nimmer gemacht.“(Bild: Lorenz Prünner, Krone KREATIV)
Porträt von Lorenz Prünner
Von Lorenz Prünner

Ein Slowake, der zuletzt in Wien in einem Zelt wohnte und in seiner Heimat auch schon wegen Mordes im Gefängnis saß, stahl Fahrräder im Burgenland und bedrohte außerdem mehrere Frauen. 15 Monate Haft!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Den Angeklagten kann man durchaus als Stammgast auf den Anklagebänken dieser Welt bezeichnen. Der Slowake, Mitte 40, wurde in Deutschland bereits zu mehreren Geldstrafen verurteilt, Themen waren Suchtmittelhandel und Diebstahl. In seiner Heimat hat er 14 Jahre und 11 Monate Gefängnis wegen Mordes hinter sich. Er war an einer Schießerei beteiligt. Liest sich nicht gut, wenn man erneut vor einer Richterin zu sitzen hat.

Zwei Räder gestohlen, um ins Ausland zu fahren
Zwei Fahrräder hat er in Schützen am Gebirge gestohlen. Das gibt der Slowake auch zu. „Ich brauchte das Geld, um nach Deutschland fahren zu können, wo ich eigentlich lebe.“ Gut, schuldig, abgehakt.

Zitat Icon

Das kann schon sein. Aber ich habe das nicht ernst gemeint und hätte das nie und nimmer gemacht.

Der Angeklagte

Nun tut sich aber ein weiteres Problem für den U-Häftling auf, der in Handschellen zum Prozess vorgeführt wurde: Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zwei Frauen mit dem Umbringen bedroht zu haben. Er sagt: „Das kann schon sein. Aber ich habe das nicht ernst gemeint und hätte das nie und nimmer gemacht.“

„Sie werden dann im Blut schwimmen“
Eine Zeugin wird gehört, eine Polin, die in Wien als Betreuerin in einem Tageszentrum arbeitet, wo der Angeklagte oft Zuflucht suchte. „Er meinte, ich sollte Angst haben und er wird mich suchen und umbringen. Er hat gesagt, er wird mit dem Zug zu meinen Kindern fahren und sie werden dann im Blut schwimmen“, berichtet die Frau, die von der Richterin abgesondert vom Slowaken vernommen wird. Zu groß ist ihre Angst, dem vermeintlichen Aggressor gegenüberzutreten. „Ich hatte noch Wochen später Angst, alleine nach Hause zu gehen, besonders am Abend.“

Der Mann entschuldigt sich im Anschluss, es hat nichts genutzt, die Polin war schon weg. „Es tut mir leid. Ich hätte ihr und den Kindern niemals etwas Böses angetan.“

Zu schlechter Letzt wird dem Mann vorgeworfen, er habe in Wien versucht, mit einem Bolzenschneider ein Schloss zu knacken und ein Fahrrad sowie einen E-Scooter zu stehlen. Dieser Anklagepunkt wird mangels an Beweisen fallengelassen.

Lesen Sie auch:
Ein Fall, der betroffen macht: Was der 36-Jährige im Gerichtssaal zu sagen hatte, ließ keinen ...
Einbruch aus Hunger
Waldmensch wurde aus Verzweiflung zum Kriminellen
29.07.2026
Sohn war überfordert
Bettlägerige Mutter starb: 20 Monate bedingte Haft
29.07.2026

Die Richterin wählt das Mittelmaß
Letztendlich wird der vorbelastete Slowake, vertreten von Anwalt Stefan Wappel, am Landesgericht Eisenstadt wegen Diebstahls, gefährlicher Drohung und Nötigung zu 15 Monaten Haft verurteilt. Der Strafrahmen beträgt in diesem Fall bis zu drei Jahre.

Den Besitzern der Fahrräder muss er den entstandenen Schaden, rund 5000 Euro, rückerstatten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
30.07.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
22° / 36°
Symbol wolkenlos
Güssing
17° / 35°
Symbol heiter
Mattersburg
19° / 35°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
20° / 36°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
19° / 35°
Symbol heiter

krone.tv

Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Autobahn-Abfahrtssperren nun auch für Einheimische
109.283 mal gelesen
Die Abfahrtssperren sollen an weniger Stellen, dafür effizienter kontrolliert werden.
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
99.426 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Oberösterreich
Die Innviertler Horrorstrecke kommt nicht zur Ruhe
91.229 mal gelesen
Erst sechs Tage zuvor waren genau hier zwei Pkw-Lenker ums Leben gekommen
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
760 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Österreich
Die nächste Hitzewelle kommt: So heftig wird sie
717 mal kommentiert
Die Hitzewelle kommt, wie lange sie bleibt, ist noch offen.
Innenpolitik
Wehrdienst: Van der Bellen soll Grüne einfangen
671 mal kommentiert
Van der Bellen als Strippenzieher der Reform – nun soll er die Grünen ins Boot holen
Mehr Burgenland
Mitspielen & Gewinnen
Erleben Sie „Tosca“ in der Oper im Steinbruch!
Doskozil kontra Wenk
Erhitzte Gemüter, weil jeder Euro zählt …
Aufruhr im Revier
Wildschweine erlegt: Jetzt Jagd auf die Wilderer
Alte Haustierrassen
Eselchen „Anna“ wohnt seit Sonntag im Sandeck
„Biblische Plage“
Schädling wütet: Winzer rufen Notstand aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf