Zwei Häuser nach Murenabgang evakuiert

Ein Murenabgang hat am späten Mittwochabend im Salzburger Großarltal die Rattersberg Straße verlegt. Zwei Häuser am Rattersberg sind derzeit nicht erreichbar. Laut Ortschef Hans Ganitzer (SPÖ) ist jetzt der Landesgeologe am Zug, die Lage zu bewerten ...
Der Tag für Hans Ganitzer begann bereits um 5 Uhr morgens: Der Großarler Bürgermeister hat sich nach dem Murenabgang am Mittwochabend früh ein Bild der Lage gemacht. Er sagt: „Am Rattersberg ging hinter zwei Häusern eine Mure ab. Wir haben die Häuser über die Nacht evakuiert und ein Güterweg ist gesperrt.“
Nun wartet man in Großarl auf den Landesgeologen. Dieser wird die Situation begutachten und weitere Maßnahmen vorschlagen. Eine starkes Gewitter dürfte am Mittwochabend die Mure ausgelöst haben.
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