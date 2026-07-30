Zwei Häuser nach Murenabgang evakuiert

Der Tag für Hans Ganitzer begann bereits um 5 Uhr morgens: Der Großarler Bürgermeister hat sich nach dem Murenabgang am Mittwochabend früh ein Bild der Lage gemacht. Er sagt: „Am Rattersberg ging hinter zwei Häusern eine Mure ab. Wir haben die Häuser über die Nacht evakuiert und ein Güterweg ist gesperrt.“