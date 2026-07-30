Harry vor Millionen-Rechnung: Gericht entscheidet!

Harry, der in Kalifornien lebt, hatte für Juli eine Reise ins Vereinigte Königreich organisiert, doch der Besuch wurde von einem öffentlichen Streit über seine Unterkunft im Palast überschattet. Harrys Team hatte zunächst angekündigt, dass er während eines Teils seiner Reise in der königlichen Residenz des Buckingham Palace untergebracht sein werde. Später stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht der Fall sein würde. Insider erklärten, Harry habe nicht rechtzeitig formell auf das Angebot des Königs reagiert, in einer königlichen Residenz zu übernachten. Daher sei ihm mitgeteilt worden, dass er nicht mehr im Buckingham Palace bleiben könne, weil eine Mindestvorlaufzeit erforderlich sei, damit Gäste angemessen empfangen und Mitarbeiter des königlichen Haushalts bereitgestellt werden könnten.

Der Vertreter des 41-jährigen Royals räumte ein, die Entscheidung sei „enttäuschend“, und warf dem Palast vor, das Angebot „im letzten Moment“ zurückgezogen zu haben. Harrys Verzögerung sei darauf zurückzuführen gewesen, dass er Sicherheitsmaßnahmen organisieren musste, nachdem bestätigt worden war, dass er keinen offiziellen Personenschutz erhalten würde.