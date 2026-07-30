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Enorme Prozesskosten

Harry vor Millionen-Rechnung: Gericht entscheidet!

Royals
30.07.2026 08:57
(Bild: AP/Alberto Pezzali)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Teure Niederlage! Nach der gescheiterten Klage des britischen Prinzen Harry und weiterer Promis wie Popstar Elton John gegen mehrere Boulevardzeitungen hat die Mediengruppe Associated Newspapers (ANL) Prozesskosten in Millionenhöhe zurückgefordert. 

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Die Anwälte des Unternehmens forderten in einer Anhörung am Mittwoch, die gescheiterten Kläger sollten einen größeren Anteil der Prozesskosten von 34 Millionen Pfund (39,74 Mio. Euro) übernehmen als üblich.

Kein „vernünftiger Rechtsstreit“
Das Gericht in London muss nun entscheiden, ob die bei einem Scheitern übliche Rückzahlung der Prozesskosten nach dem üblichen Schema berechnet oder eine strengere Regelung angewandt wird. ANL-Anwalt Antony White argumentierte, der Fall sei einem „Frontalangriff“ gegen die Zeitungen der Mediengruppe, darunter die britische „Daily Mail“, gleichgekommen. Er sprach von „einer Kampagne anstelle eines normalen und vernünftigen Rechtsstreits“.

Prinz Harry muss nach seiner gescheiterten Klage gegen mehrere Boulevardzeitungen nun um ...
Prinz Harry muss nach seiner gescheiterten Klage gegen mehrere Boulevardzeitungen nun um mögliche Millionen-Kosten kämpfen.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Kläger sehen „erstaunlich hohe Anwaltskosten“
Zu den Klägern gehörten neben Prinz Harry und Elton John auch dessen Ehemann David Furnish, die Schauspielerinnen Elizabeth Hurley und Sadie Frost, die Bürgerrechtsaktivistin Doreen Lawrence und der Ex-Politiker Simon Hughes. Ihr Anwalt Nicolas Bacon betonte, seine Mandanten hätten „ehrlich und im besten Gewissen gehandelt“. Sie sollten nicht für alle „erstaunlich hohen Anwaltskosten“ der Mediengruppe aufkommen müssen, forderte er.

Die Kläger hatten ANL vorgeworfen, Privatdetektive angeheuert zu haben, um Autos und Wohnungen zu verwanzen sowie illegal private Telefongespräche abzuhören. Zudem hätten die Detektive falsche Identitäten angegeben, um an medizinische Unterlagen zu gelangen. ANL wies die Anschuldigungen zurück. Nach Ansicht der Richter gelang es den Klägern in dem elfwöchigen Prozess nicht, ihre Anschuldigungen zu beweisen, sie wiesen die Klage zurück.

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Die Verhandlung über die Prozesskosten soll am Donnerstag fortgesetzt werden. Der Gerichtsbeschluss soll zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich ergehen.

Harry darf im Buckingham-Palast übernachten
Der Herzog von Sussex plant angeblich im September eine weitere Reise in seine Heimat, um an mehreren Terminen rund um die WellChild Awards teilzunehmen, die später in diesem Jahr in London stattfinden.

Die Zeitung „The Sun“ berichtet nun, Harry werde erneut die Gelegenheit erhalten, im Palast zu übernachten, nachdem es bei seiner Sommerreise zuvor zu Unstimmigkeiten über seine Unterkunft gekommen war. Diese Reise war offenbar daran gescheitert, dass Harry nicht früh genug über seine Pläne informiert hatte. Die Zeitung berichtet jedoch, Insider hätten angedeutet, Harry werde „das neue Angebot, im Palast zu übernachten, dieses Mal weit im Voraus annehmen“.

Bei seinem nächsten Besuch in seiner Heimat darf der Prinz im Buckingham-Palast übernachten, ...
Bei seinem nächsten Besuch in seiner Heimat darf der Prinz im Buckingham-Palast übernachten, nachdem dieses Vorhaben im Sommer gescheitert ist.(Bild: AFP/OLI SCARFF)

Harry, der in Kalifornien lebt, hatte für Juli eine Reise ins Vereinigte Königreich organisiert, doch der Besuch wurde von einem öffentlichen Streit über seine Unterkunft im Palast überschattet. Harrys Team hatte zunächst angekündigt, dass er während eines Teils seiner Reise in der königlichen Residenz des Buckingham Palace untergebracht sein werde. Später stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht der Fall sein würde. Insider erklärten, Harry habe nicht rechtzeitig formell auf das Angebot des Königs reagiert, in einer königlichen Residenz zu übernachten. Daher sei ihm mitgeteilt worden, dass er nicht mehr im Buckingham Palace bleiben könne, weil eine Mindestvorlaufzeit erforderlich sei, damit Gäste angemessen empfangen und Mitarbeiter des königlichen Haushalts bereitgestellt werden könnten.

Der Vertreter des 41-jährigen Royals räumte ein, die Entscheidung sei „enttäuschend“, und warf dem Palast vor, das Angebot „im letzten Moment“ zurückgezogen zu haben. Harrys Verzögerung sei darauf zurückzuführen gewesen, dass er Sicherheitsmaßnahmen organisieren musste, nachdem bestätigt worden war, dass er keinen offiziellen Personenschutz erhalten würde.

Familientreffen bei seinem Onkel in Althorp
Harry übernachtete in Althorp bei seinem Onkel Charles Spencer und wurde später von seiner Ehefrau Meghan und ihren beiden Kindern begleitet. Diese erhielten die Gelegenheit, ihren Großvater König Charles bei einem privaten Treffen in Highgrove, dem Landsitz des Monarchen in Gloucestershire in England, zum ersten Mal seit vier Jahren wiederzusehen. Von dem Wiedersehen wurden keine Bilder veröffentlicht, und weitere Einzelheiten würden nicht bekannt gegeben, da es sich um „eine private Familienangelegenheit“ gehandelt habe, erklärte der Palast.

Das Treffen markierte das erste Mal seit Juni 2022, dass Prinz Archie und Prinzessin Lilibet im Vereinigten Königreich waren. Damals waren sie zu den Feierlichkeiten anlässlich des Platinjubiläums der verstorbenen Königin Elizabeth angereist.

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