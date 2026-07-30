Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wird WM verkauft?

Fußball-Welt empört! Aber Verband hilft Infantino

Fußball International
30.07.2026 07:22
FIFA-Boss Gianni Infantino (rechts) im Gespräch mit CAF-Präsident Patrice Motsepe.
FIFA-Boss Gianni Infantino (rechts) im Gespräch mit CAF-Präsident Patrice Motsepe.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die ganze Fußball-Welt ist in Aufruhr! Die Pläne von FIFA-Boss Gianni Infantino, die WM zu privatisieren und Anteile an Investoren zu verkaufen, stößt auf breiten Widerstand. Während Infantino ein Ultimatum setzt, erhält er von einem Kontinentalverband Unterstützung. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Afrikas Fußballverband CAF steht den Investorenplänen nämlich offen gegenüber und forderte am Mittwoch die einzelnen Verbände des Kontinents dazu auf, den Vorschlag zu prüfen und sich am Konsultationsprozess zu beteiligen. 

Lesen Sie auch:
FIFA-Boss Gianni Infantino
FIFA-Boss macht Ernst
Infantino setzt Frist und droht mit Geldentzug
29.07.2026
Bayern-Klartext
Infantinos WM-Verkaufspläne? „Das ekelt mich an!“
29.07.2026
Verkauftes Turnier?
ÖFB-Boss Pröll reagiert auf Infantinos WM-Pläne
29.07.2026

„Wir sind entschlossen den Dialog und die Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedsverbänden, der FIFA, anderen Fußballkonföderationen und Interessengruppen fortzusetzen, um die finanziellen und sonstigen Ressourcen für die Entwicklung und das Wachstum des Fußballs in Afrika und weltweit zu stärken“, heißt es in einem offiziellen Statement. 

Infantino stellt Ultimatum
CAF-Präsident Patrice Motsepe hat für kommende Woche eine Sitzung des Exekutivkomitees einberufen. Er gilt als Unterstützer Infantinos und hatte nach der WM bereits geschwärmt, dass der Schweizer eine „Schlüsselrolle in der Entwicklung des afrikanischen Fußballs“ einnehme. 

Gianni Infantino
Gianni Infantino(Bild: AP/Eduardo Verdugo)

Mit 54 Mitgliedsverbänden ist die CAF ein großer Stimmenblock innerhalb der FIFA und nun der erste Kontinentalverband, der sich positiv zu den Plänen geäußert hat, Anteile der Weltmeisterschaft an private Investoren zu verkaufen. 

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump und FIFA-Boss Gianni Infantino
Schlägt Trump-Clan zu?
FIFA-Boss Infantino will die WM künftig verkaufen
28.07.2026
Wird die WM verkauft?
Irrer Plan von Infantino: Zehnfaches Gehalt winkt!
29.07.2026

Die UEFA hingegen hat mit Empörung reagiert und einen WM-Boykott der Europäer in den Raum geworfen. Infantino selbst reagierte kühl und hat den Mitgliedsverbänden offenbar eine Frist bis 19. September gesetzt, um seinen Plänen zuzustimmen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
30.07.2026 07:22
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Autobahn-Abfahrtssperren nun auch für Einheimische
109.283 mal gelesen
Die Abfahrtssperren sollen an weniger Stellen, dafür effizienter kontrolliert werden.
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
99.426 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Oberösterreich
Die Innviertler Horrorstrecke kommt nicht zur Ruhe
91.229 mal gelesen
Erst sechs Tage zuvor waren genau hier zwei Pkw-Lenker ums Leben gekommen
Österreich
Gurkerl-Alarm: Heimische Ware wird verdrängt
760 mal kommentiert
In den getesteten Gläsern stecken häufiger Gurken aus dem Ausland als aus Österreich. Genannt ...
Österreich
Die nächste Hitzewelle kommt: So heftig wird sie
717 mal kommentiert
Die Hitzewelle kommt, wie lange sie bleibt, ist noch offen.
Innenpolitik
Wehrdienst: Van der Bellen soll Grüne einfangen
671 mal kommentiert
Van der Bellen als Strippenzieher der Reform – nun soll er die Grünen ins Boot holen
Mehr Fußball International
Pechvogel kehrt zurück
Spanien-Kicker emotional: „Der schlimmste Sommer“
Wird WM verkauft?
Fußball-Welt empört! Aber Verband hilft Infantino
Champions League Ade
„Völlig absurd!“ Klub nach Quali-Blamage am Boden
Vor Augen von Rangnick
„Liebe die Jungs!“ Rapid-Triplepack, dann Ansage
Auch Spanier im Visier
Attacken, Banner-Eklat und Fans: FIFA reagiert!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf