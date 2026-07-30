Fußball-Welt empört! Aber Verband hilft Infantino

„Wir sind entschlossen den Dialog und die Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedsverbänden, der FIFA, anderen Fußballkonföderationen und Interessengruppen fortzusetzen, um die finanziellen und sonstigen Ressourcen für die Entwicklung und das Wachstum des Fußballs in Afrika und weltweit zu stärken“, heißt es in einem offiziellen Statement.