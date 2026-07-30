Warum „Kremser Pummerin“ aus der Reihe läutet

Die Glocke der Piaristenkirche in Krems an der Donau erklingt normalerweise nur zu wenigen besonderen Anlässen im Jahr. Am 4. August wird das anders sein – aus gutem Grund!
Wer am kommenen Dienstag die „Kremser Pummerin“ gleich mehrmals läuten hört, muss sich nicht wundern oder sein Gehör anzweifeln. Das außergewöhnlich häufige Glockengeläut hat keinen kirchlichen Anlass, sondern dient der Wissenschaft.
Wichtige Erkenntnisse
Die rund fünf Tonnen schwere Glocke der Piaristenkirche wird im Laufe des Tages mehrmals in Schwingung versetzt. Experten führen am historischen Kirchturm Messungen durch, um zu untersuchen, welche Resonanzen das Läuten im Bauwerk auslöst und wie sich der Turm dabei verhält.
Die Messdaten liefern wichtige Ergebnisse zum statischen Zustand des denkmalgeschützten Turms.
Nur fünfmal im Jahr
Für viele Kremser bietet sich damit auch eine seltene Gelegenheit. Denn die mächtige Glocke erklingt im Normalfall fünfmal im Jahr – zu den höchsten kirchlichen Feiertagen und zu Silvester. Sie wurde 1702 vom Kremser Glockengießer Mathias Prininger gegossen und zählt zu den größten Glocken Österreichs. Bis heute wird sie händisch geläutet.
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