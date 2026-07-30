Warum „Kremser Pummerin“ aus der Reihe läutet

Nur fünfmal im Jahr

Für viele Kremser bietet sich damit auch eine seltene Gelegenheit. Denn die mächtige Glocke erklingt im Normalfall fünfmal im Jahr – zu den höchsten kirchlichen Feiertagen und zu Silvester. Sie wurde 1702 vom Kremser Glockengießer Mathias Prininger gegossen und zählt zu den größten Glocken Österreichs. Bis heute wird sie händisch geläutet.