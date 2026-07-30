Wegen Steuersenkung gibt es weniger Pfand zurück

Kunden, die vor 1. Juli Milchflaschen und Co. gekauft haben und sie jetzt erst retournieren, zahlen drauf – wenn auch nur wenige Cent. Denn gemeinsam mit der Mehrwertsteuer ist auch der daran geknüpfte Mehrwegpfandsatz gesunken. Bis Monatsende gibt es jedoch noch die Chance auf Rückerstattung – die „Krone“ weiß, wie.
Überraschung am Pfandautomaten: Kunden, die beispielsweise bei Diskonter Hofer vor 1. Juli eine Milchkiste kauften, zahlten dafür 5,50 Euro Mehrwegpfand. Seit 1. Juli bekommen sie aber nur mehr 5,25 Euro Einsatz zurück, bleiben also auf der Differenz sitzen.
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