Wegen Steuersenkung gibt es weniger Pfand zurück

Kunden, die vor 1. Juli Milchflaschen und Co. gekauft haben und sie jetzt erst retournieren, zahlen drauf – wenn auch nur wenige Cent. Denn gemeinsam mit der Mehrwertsteuer ist auch der daran geknüpfte Mehrwegpfandsatz gesunken. Bis Monatsende gibt es jedoch noch die Chance auf Rückerstattung – die „Krone“ weiß, wie.