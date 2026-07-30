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Innenstadt-Belebung

Thalia eröffnet heute Filiale am Grazer Hauptplatz

Steiermark
30.07.2026 07:00
Thalia-Chefin Andrea Heumann in der neuen Filiale am Hauptplatz von Graz.
Thalia-Chefin Andrea Heumann in der neuen Filiale am Hauptplatz von Graz.(Bild: Christian Jauschowetz)
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Von Christoph Hartner

Belebung für die Grazer Innenstadt: Die Flächen des ehemaligen H&M am Hauptplatz beheimaten ab heute auf 1500 Quadratmetern ein Paradies für Fans von Büchern und Spielen. Thalia eröffnet hier seinen neuen Flagship-Store.

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An fast jeder Ecke in der Grazer Innenstadt gab es noch vor 30 Jahren eine Buchhandlung. Seit einiger Zeit jedoch hatte Buch Moser quasi Monopolstellung. Heute eröffnet mit der neuen Filiale der Buchkette Thalia am Hauptplatz wieder echte Konkurrenz: „Die Grazer Innenstadt war ein weißer Fleck auf unserer Landkarte, aber jetzt haben wir den richtigen Standort gefunden“, sagt Thalia-Österreich-Geschäftsführerin Andrea Heumann.

Die Flächen des ehemaligen H&M hat man mit dem Eigentümer aufwändig adaptiert, unter anderem auch Rolltreppen eingebaut: Auf 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche auf drei Stockwerken gibt es Bücher, Spiele, Schreibwaren, Geschenke, eine Fläche für Lesungen und sogar einen eigenen English Bookshop. 22 Mitarbeiter arbeiten ab heute in der Filiale, ab 2027 kommt ein Lehrling dazu.

Ganz bewusst habe man sich für diese zentrale Lage entschieden, so Heumann: „Während viele große Marken die Innenstädte verlassen, gehen wir bewusst den umgekehrten Weg. Lebendige Innenstädte sind gesellschaftliche Infrastruktur. Das Leben gehört ins Zentrum.“

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Die Konkurrenz mit Buch Moser fürchtet Heumann dabei nicht, sieht es eher als Vorteil für das Medium Buch, dass es nun eine weiter große Buchhandlung im Zentrum gebe: „Für Bücher ist die Sichtbarkeit wichtig. Je mehr unterschiedliche Bücher man beim Bummeln durch die Stadt sieht, umso wahrscheinlicher ist es, dass man sich auch ein Buch kauft. Jede Buchhandlung mehr, sorgt also dafür, dass mehr gelesen wird.“

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