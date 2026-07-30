Thalia eröffnet heute Filiale am Grazer Hauptplatz

Die Konkurrenz mit Buch Moser fürchtet Heumann dabei nicht, sieht es eher als Vorteil für das Medium Buch, dass es nun eine weiter große Buchhandlung im Zentrum gebe: „Für Bücher ist die Sichtbarkeit wichtig. Je mehr unterschiedliche Bücher man beim Bummeln durch die Stadt sieht, umso wahrscheinlicher ist es, dass man sich auch ein Buch kauft. Jede Buchhandlung mehr, sorgt also dafür, dass mehr gelesen wird.“