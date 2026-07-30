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Flucht vor Bränden

Amal und George Clooney mussten Haus evakuieren

Society International
30.07.2026 08:26
Drama in Südfrankreich: George und Amal Clooney mussten wegen der verheerenden Waldbrände ...
Drama in Südfrankreich: George und Amal Clooney mussten wegen der verheerenden Waldbrände fluchtartig ihr Anwesen in der Provence verlassen.(Bild: Krone-Collage/PPS/www.PPS.at, AP/Emma Da Silva)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schock für George (63) und Amal Clooney (46): Das Promi-Ehepaar musste wegen der verheerenden Waldbrände aus ihrem geliebten Bauernhof im Süden Frankreichs evakuiert werden. Die Flammen näherten sich dem Anwesen der Clooneys in der Gemeinde Brignoles gefährlich nahe. Derzeit ist unklar, ob es abgebrannt ist.

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Aufgrund extremer Hitze und starker Winde breiteten sich die Brände in der Region Var rasend schnell aus. Die örtlichen Behörden veranlassten umgehend Evakuierungen mehrerer Wohngebiete – darunter auch das 170 Hektar große Weingut „Domaine du Canadel“, das das Paar vor wenigen Jahren für rund 8,3 Millionen Euro erworben hatte.

Rettungskräfte und Feuerwehr im Dauereinsatz
Rettungskräfte und hunderte Feuerwehrleute sind im Dauereinsatz, um die Flammenmasse unter Kontrolle zu bringen. Löschflugzeuge und Hubschrauber unterstützen die Arbeiten aus der Luft, um ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohngebiete und historische Anwesen zu verhindern.

George und Amal Clooney haben Frankreich zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht. In einem Interview ...
George und Amal Clooney haben Frankreich zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht. In einem Interview sprach der Schauspieler 2025 über die Entscheidung, mit seiner Familie auf einem Bauernhof in Südfrankreich zu leben.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Emotionaler Brief an den Bürgermeister von Brignoles
Wie US-Medien berichten, blieben George und Amal Clooney sowie ihre sechsjährigen Zwillinge Ella und Alexander unverletzt. Das Paar brachte sich rechtzeitig in Sicherheit. Ob das Anwesen der Familie durch die Feuer Schaden genommen hat, ist derzeit noch unklar.

George und Amal Clooney haben ihre Evakuierung laut eines Berichtes des „People-„Magazins in einem Brief an den Bürgermeister der Stadt, Didier Brémond, bekannt gegeben. 

Feuerwehrkräfte bekämpfen einen Waldbrand nahe Blagon im Südwesten Frankreichs. Die verheerenden ...
Feuerwehrkräfte bekämpfen einen Waldbrand nahe Blagon im Südwesten Frankreichs. Die verheerenden Brände in der Region Gironde haben bereits zehntausende Hektar Wald zerstört.(Bild: AP/Emma Da Silva)

In dem Schreiben äußerte sich das Ehepaar besorgt über das Schicksal seines Anwesens: „Derzeit haben wir keine Ahnung, ob unser schönes Zuhause diese schreckliche Situation überstehen wird“, heißt es in dem Brief.

Clooneys wollen sich am Wiederaufbau beteiligen
Zugleich betonten die Clooneys ihre enge Verbundenheit mit der Gemeinde. „Während wir Brignoles verlassen, möchten wir zwei Dinge hervorheben: Erstens hoffen wir, dass Sie und die Menschen unserer Stadt in Sicherheit sind. Zweitens sind Amal und ich fest entschlossen, unabhängig vom Ausgang dieser Katastrophe für unser Dorf da zu sein“, schrieben sie.

Das Paar kündigte an, sich am Wiederaufbau zu beteiligen, sollte die Gemeinde Schäden davontragen. „Wir sind Teil dieser Gemeinschaft und werden unseren Beitrag leisten, damit sie wieder aufgebaut werden kann.“ Abschließend erklärten die Clooneys: „Wir lieben Brignoles und unsere Freunde, die dort leben.“

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Südfrankreich kämpft in den Sommermonaten zunehmend mit extremer Trockenheit und heftigen Waldbränden. In diesem Jahr ist es durch die Extremhitze in Europa besonders schlimm.

Lebensmittelpunkt in Frankreich
George und Amal Clooney haben Frankreich im Vorjahr zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht. In einem Interview sprach der Schauspieler 2025 über die Entscheidung, mit seiner Familie auf einem Bauernhof in Südfrankreich zu leben.

George Clooney verfügt über mehrere Wohnsitze weltweit. Neben einem weitläufigen Anwesen in England besitzt der Oscarpreisträger die berühmte Villa am Comer See in Italien sowie ein weiteres Grundstück in Kentucky, unweit seiner Familie.

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