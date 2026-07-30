Amal und George Clooney mussten Haus evakuieren

Clooneys wollen sich am Wiederaufbau beteiligen

Zugleich betonten die Clooneys ihre enge Verbundenheit mit der Gemeinde. „Während wir Brignoles verlassen, möchten wir zwei Dinge hervorheben: Erstens hoffen wir, dass Sie und die Menschen unserer Stadt in Sicherheit sind. Zweitens sind Amal und ich fest entschlossen, unabhängig vom Ausgang dieser Katastrophe für unser Dorf da zu sein“, schrieben sie.