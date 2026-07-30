Amal und George Clooney mussten Haus evakuieren

Schock für George (63) und Amal Clooney (46): Das Promi-Ehepaar musste wegen der verheerenden Waldbrände aus ihrem geliebten Bauernhof im Süden Frankreichs evakuiert werden. Die Flammen näherten sich dem Anwesen der Clooneys in der Gemeinde Brignoles gefährlich nahe. Derzeit ist unklar, ob es abgebrannt ist.
Aufgrund extremer Hitze und starker Winde breiteten sich die Brände in der Region Var rasend schnell aus. Die örtlichen Behörden veranlassten umgehend Evakuierungen mehrerer Wohngebiete – darunter auch das 170 Hektar große Weingut „Domaine du Canadel“, das das Paar vor wenigen Jahren für rund 8,3 Millionen Euro erworben hatte.
Rettungskräfte und Feuerwehr im Dauereinsatz
Rettungskräfte und hunderte Feuerwehrleute sind im Dauereinsatz, um die Flammenmasse unter Kontrolle zu bringen. Löschflugzeuge und Hubschrauber unterstützen die Arbeiten aus der Luft, um ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohngebiete und historische Anwesen zu verhindern.
Emotionaler Brief an den Bürgermeister von Brignoles
Wie US-Medien berichten, blieben George und Amal Clooney sowie ihre sechsjährigen Zwillinge Ella und Alexander unverletzt. Das Paar brachte sich rechtzeitig in Sicherheit. Ob das Anwesen der Familie durch die Feuer Schaden genommen hat, ist derzeit noch unklar.
George und Amal Clooney haben ihre Evakuierung laut eines Berichtes des „People-„Magazins in einem Brief an den Bürgermeister der Stadt, Didier Brémond, bekannt gegeben.
In dem Schreiben äußerte sich das Ehepaar besorgt über das Schicksal seines Anwesens: „Derzeit haben wir keine Ahnung, ob unser schönes Zuhause diese schreckliche Situation überstehen wird“, heißt es in dem Brief.
Clooneys wollen sich am Wiederaufbau beteiligen
Zugleich betonten die Clooneys ihre enge Verbundenheit mit der Gemeinde. „Während wir Brignoles verlassen, möchten wir zwei Dinge hervorheben: Erstens hoffen wir, dass Sie und die Menschen unserer Stadt in Sicherheit sind. Zweitens sind Amal und ich fest entschlossen, unabhängig vom Ausgang dieser Katastrophe für unser Dorf da zu sein“, schrieben sie.
Das Paar kündigte an, sich am Wiederaufbau zu beteiligen, sollte die Gemeinde Schäden davontragen. „Wir sind Teil dieser Gemeinschaft und werden unseren Beitrag leisten, damit sie wieder aufgebaut werden kann.“ Abschließend erklärten die Clooneys: „Wir lieben Brignoles und unsere Freunde, die dort leben.“
Südfrankreich kämpft in den Sommermonaten zunehmend mit extremer Trockenheit und heftigen Waldbränden. In diesem Jahr ist es durch die Extremhitze in Europa besonders schlimm.
Lebensmittelpunkt in Frankreich
George und Amal Clooney haben Frankreich im Vorjahr zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht. In einem Interview sprach der Schauspieler 2025 über die Entscheidung, mit seiner Familie auf einem Bauernhof in Südfrankreich zu leben.
George Clooney verfügt über mehrere Wohnsitze weltweit. Neben einem weitläufigen Anwesen in England besitzt der Oscarpreisträger die berühmte Villa am Comer See in Italien sowie ein weiteres Grundstück in Kentucky, unweit seiner Familie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.