Vaterfreunden, Hochzeit und die Jagd auf den Titel

Genau 75 Tage nach dem Titelgewinn startet der LASK am Freitag als gejagter Doublesieger in die neue Bundesliga-Saison. Die Kapitäne der vergangenen Top-6-Teams standen vor dem Auftakt Rede und Antwort. Horvath träumt mit der Kühbauer-Truppe von der Bühne in der Champions League, bei Salzburg ist die Schleife noch nicht vergeben. Sturm will international aufzeigen.