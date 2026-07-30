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Paar in U-Haft

5 tote Babys in Pappkartons in Frankreich entdeckt

Ausland
30.07.2026 07:37
(Bild: eric - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Polizei in Südfrankreich hat einen entsetzlichen Fund in einer Wohnung in der Ortschaft Orange machen müssen: Die Leichen von fünf Neugeborenen wurden in Pappkartons entdeckt. Der Lebensgefährte hatte auf den Fall aufmerksam gemacht. Das Paar befindet sich in U-Haft.

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Die 32-jährige Frau hatte am Sonntag in ihrer Wohnung ein gesundes Baby zur Welt gebracht, ehe sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ihr gleichaltriger Lebensgefährte, war „beunruhigt, nachdem er erneut sehr spät erfahren hatte, dass seine Partnerin schwanger war“, erklärten die Behörden.

Partner durchsuchte gemeinsame Wohnung
Der Mann hatte daraufhin die gemeinsame Wohnung durchsucht und dabei etwas gefunden, das wie menschliche Überreste ausgesehen hätte. Er informierte das Krankenhaus, das wiederum die Staatsanwaltschaft benachrichtigte. Ein Gerichtsmediziner stellte schließlich fest, dass es sich um die Leichen von vermutlich fünf Neugeborenen handle. 

Hier werden Bilder der Wohnung in der Ortschaft Orange gezeigt, wo die grausige Entdeckung gemacht wurde:

Die 32-jährige Frau wird derzeit von den Ermittlern befragt. Auch ihr gleichaltriger Partner, durch den die toten Babys entdeckt wurden, befinde sich in U-Haft.

Paar hat zwei weitere Kinder im Volksschulalter
Die Frau wurde laut einem Medienbericht am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen – und sofort in Untersuchungshaft genommen. Das von ihr am Sonntag zur Welt gebrachte Baby – ein Bub – sei bei guter Gesundheit. Das Paar hat außerdem zwei Kinder im Alter von acht und neun Jahren.

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