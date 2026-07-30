5 tote Babys in Pappkartons in Frankreich entdeckt

Paar hat zwei weitere Kinder im Volksschulalter

Die Frau wurde laut einem Medienbericht am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen – und sofort in Untersuchungshaft genommen. Das von ihr am Sonntag zur Welt gebrachte Baby – ein Bub – sei bei guter Gesundheit. Das Paar hat außerdem zwei Kinder im Alter von acht und neun Jahren.