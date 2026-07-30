Rohrschaden! Van der Bellen muss ausziehen

In der Hofburg stehen dringende Sanierungsarbeiten an. Betroffen davon sind auch die Arbeitsräumlichkeiten des Bundespräsidenten. Alexander Van der Bellen muss daher ausziehen.
Regelmäßig werden die denkmalgeschützten Räumlichkeiten in der Hofburg kontrolliert und instand gehalten. Zuletzt habe die als Eigentümer-Vertreterin für die Republik zuständige Burghauptmannschaft festgestellt, dass dringende Reparaturen notwendig seien, erklärte die Präsidentschaftskanzlei gegenüber der APA. Der Grund: Schäden am veralteten Rohr- und Leitungssystem.
Auch Maria-Theresien-Zimmer betroffen
Daher müssen die Leitungen im Leopoldinischen Trakt der Präsidentschaftskanzlei in der Hofburg saniert werden. Neben den Arbeitsräumlichkeiten des Bundespräsidenten sind davon auch das bekannte Maria-Theresien-Zimmer mit der Tapetentür betroffen.
Solange die Sanierungsarbeiten dauern, muss Van der Bellen auf andere Räume in der Präsidentschaftskanzlei ausweichen. „Die volle Arbeitsfähigkeit und die Erfüllung der Aufgaben des Bundespräsidenten sind weiterhin gewährleistet“, betont man in der Präsidentschaftskanzlei.
Arbeiten starten nächstes Jahr
Der Großteil der Arbeiten – darunter auch jene, die den Bundespräsidenten betreffen - startet im nächsten Jahr, Vorarbeiten haben bereits begonnen. Die Baukosten werden von der Burghauptmannschaft getragen, jene für Adaptierungen von der Präsidentschaftskanzlei.
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