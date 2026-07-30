Neuer Konkurrent: ÖFB-Kicker in Bremen unter Druck

Zumal man im Bremen keinen Hehl daraus macht, dass man sich noch einen weiteren Topstürmer ins Boot holen möchte. „Im Trainingslager ist er aufgrund von Erkrankungen anderer Spieler auf anderen Positionen zum Einsatz gekommen. Bald wird Marco wieder offensiver spielen können. Von links nach innen zu ziehen und mit rechts abzuschließen, das ist seine Waffe“, stärkt Niemeyer dem ÖFB-Kicker nochmal den Rücken. Doch Grüll muss schnell abliefern.