Tödlicher Traktorunfall: Lenker war erst 16 Jahre!

Neue Details zum schrecklichen Traktorunfall, der sich am späten Mittwochnachmittag im Tiroler Unterland ereignete: Beim tödlich verunglückten Lenker handelt es sich um einen erst 16 Jahre alten Einheimischen, wie die Polizei jetzt bekannt gab.
Der tragische Unfall hatte sich am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr im Gemeindegebiet von St. Johann im Bezirk Kitzbühel ereignet. Der 16-jährige Einheimische war laut Polizei mit einem Traktor samt zwei Anhängern auf der B164 Hochkönigstraße von Fieberbrunn kommend in Richtung St. Johann unterwegs, als das Gespann plötzlich über den Fahrbahnrand hinaus geriet.
Für 16-Jährigen kam jede Hilfe zu spät
Warum ist derzeit noch völlig unklar. Der Traktor stürzte jedenfalls über die angrenzende Böschung und landete in der Fieberbrunner Ache. Für den jungen Lenker kam leider jede Hilfe zu spät. „Der 16-Jährige erlitt tödliche Verletzungen“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Am Traktor sowie an den beiden Anhängern entstand erheblicher Sachschaden. Das Gefährt musste mit schwerem Gerät aus der Ache geborgen werden. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
Großaufgebot von Einsatzkräften
Im Einsatz standen neben der Rettung mehrere Einsatzorganisationen, darunter die Wasserrettungen Going, Kitzbühel, St. Ulrich und Waidring, die Freiwillige Feuerwehr St. Johann in Tirol, der Bezirksfeuerwehrinspektor, ein Kriseninterventionsteam (KIT) sowie die Polizei.
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