Tödlicher Traktorunfall: Lenker war erst 16 Jahre!

Der tragische Unfall hatte sich am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr im Gemeindegebiet von St. Johann im Bezirk Kitzbühel ereignet. Der 16-jährige Einheimische war laut Polizei mit einem Traktor samt zwei Anhängern auf der B164 Hochkönigstraße von Fieberbrunn kommend in Richtung St. Johann unterwegs, als das Gespann plötzlich über den Fahrbahnrand hinaus geriet.