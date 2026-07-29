Biker (28) geriet in Gegenverkehr: Schwer verletzt

Die drei Pkw-Insassen wurden leicht verletzt. Sie mussten allerdings nicht weiter medizinisch betreut werden. Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten musste die Pass Gschütt Straße (B166) komplett gesperrt werden. In weiterer Folge ging es nur einspurig voran, was lange Rückstaus in beide Fahrtrichtungen mit sich brachte.