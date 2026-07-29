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Lange Staus als Folge

Biker (28) geriet in Gegenverkehr: Schwer verletzt

Salzburg
29.07.2026 19:37
Warum der 28-Jährige in den Gegenverkehr geriet, stand vorerst nicht fest.
Warum der 28-Jährige in den Gegenverkehr geriet, stand vorerst nicht fest.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Abtenau)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Mit vier Verletzten endete ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Pass Gschütt Straße in Abtenau in Salzburg. Ein 28-jähriger Motorradlenker aus Oberösterreich war auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto eines 58-jährigen Ungarn kollidiert. Der Biker wurde vom Rettungshubschrauber abtransportiert.

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Alarm ausgelöst wurde bei der Freiwilligen Feuerwehr Abtenau um 13.44 Uhr mittels Sirene, Pager und SMS. 28 Florini machten sich auf den Weg nach Leitenhaus, wo der 28-Jährige Motorradfahrer mit dem Pkw zusammengestoßen war. Nach der Erstversorgung ging es für den Oberösterreicher mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Die B166 musste teils komplett gesperrt werden. Lange Rückstaus waren die Folge.
Die B166 musste teils komplett gesperrt werden. Lange Rückstaus waren die Folge.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Abtenau)

Die drei Pkw-Insassen wurden leicht verletzt. Sie mussten allerdings nicht weiter medizinisch betreut werden. Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten musste die Pass Gschütt Straße (B166) komplett gesperrt werden. In weiterer Folge ging es nur einspurig voran, was lange Rückstaus in beide Fahrtrichtungen mit sich brachte.

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Warum der 28-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, stand laut Polizei vorerst noch nicht fest. Alkohol war keiner im Spiel – entsprechende Tests verliefen negativ. 

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