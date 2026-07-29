Polizisten holten zwei Menschen ins Leben zurück

Zu Lebensrettern wurden Polizisten in Oberösterreich gleich zweimal hintereinander. Jeweils hatten Patienten einen potenziell tödlichen Anfall erlitten und konnten immer in letzter Sekunde ins Leben zurückgeholt werden. Darunter ein erst 19-Jähriger, der beim Autofahren zusammengesackt war.
Gleich zweimal wurden Polizisten in Oberösterreich zu Lebensrettern. Zuerst in Sattledt, wo in einem stehenden Auto ein 19-Jähriger gefunden wurde, der hinterm Steuer einen Notfall erlitten hatte. Die Beamten der Inspektion Thalheim bei Wels konnten den jungen Lenker erfolgreich reanimieren, ehe die alarmierten Rettungskräfte eintrafen.
Partnerin hatte schon mit Reanimation begonnen
Und Kollegen aus Laakirchen holten einen 52-Jährigen ins Leben zurück, der in seiner Wohnung einen Herzstillstand erlitten hatte. Seine Partnerin hatte schon mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen, ehe die Polizisten dazukamen und halfen.
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