Illegaler Campingplatz oder Ausnüchterungsrevier?



Dieser stellt auf Anfrage klar: „Der Baumbewuchs auf meiner Ranch ist nicht als Wald deklariert, und somit kommt die Waldbrandverordnung nicht zum Tragen. Es handelt sich nicht um Camping, sondern um Stellplätze zur Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit meiner Gäste auf meinem privaten, behördlich genehmigten, Parkplatz. Auf die Einnahmen durch anfangs freiwillige Spenden und neuerdings eine Preisliste werden seit einigen Jahren steuerliche Abgaben bezahlt.“