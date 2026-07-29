Bischof im Tausch für radikalen Antisemiten

Breiter Appell nach einer Umbenennung der Linzer Dinghoferstraße. Der Name des belasteten ehemaligen Politikers soll rasch aus dem Straßenbild entfernt werden. Aufruf an SPÖ-Stadtchef Prammer, im Sinne der demokratischen Werte der Repulik endlich tätig zu werden und ein antifaschistisches Zeichen zu setzen.