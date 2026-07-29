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Bischof im Tausch für radikalen Antisemiten

Oberösterreich
29.07.2026 10:30
Die Dinghoferstraße ist nach dem früherem Linzer Stadtchef benannt
Die Dinghoferstraße ist nach dem früherem Linzer Stadtchef benannt(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Breiter Appell nach einer Umbenennung der Linzer Dinghoferstraße. Der Name des belasteten ehemaligen Politikers soll rasch aus dem Straßenbild entfernt werden. Aufruf an SPÖ-Stadtchef Prammer, im Sinne der demokratischen Werte der Repulik endlich tätig zu werden und ein antifaschistisches Zeichen zu setzen. 

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In einer Petition fordern bekannte Persönlichkeiten den Linzer Stadtchef Dieter Prammer (SP) auf, die Dinghoferstraße umzubenennen. Denn Franz Dinghofer (1873-1956) war nicht nur Linzer Bürgermeister, sondern bezeichnete sich selbst auch als „radikalen Antisemit“.

Zu seinem persönlichen Profit soll er sich etwa an einer Arisierung (Raub jüdischen Vermögens) beteiligt haben. 1940 trat er der NSDAP bei.

Widerspricht demokratischen Werten
„Ein ehrendes Andenken Dinghofers widerspricht den demokratischen Werten unserer Repulik“, hatte Prammer im November 2025 ein „Dinghofer-Symposium“ der FPÖ kritisiert.

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Die nach Dinghofer benannte Straße in der Linzer Innenstadt sei aber auch ein ehrendes Andenken, heißt es dazu in der Petition.

Die Verfasser – Persönlichkeiten wie die Wissenschafter Oliver Rathkolb und Gabriella Hauch sowie Prominente wie Michael Köhlmeier, Josef Hader, Peter Turrini oder die evangelischen Bischöfe Michael Bünker und Michael Chalupka – schlagen den früheren Bischof der Diözese Linz, Maximilian Aichern, als Namensgeber vor. 

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