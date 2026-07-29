Insektenstiche treiben Einsatzzahlen in die Höhe

Von Kleinigkeit bis Lebensgefahr

Die „Krone“ sprach mit Michael Weberbauer, der für das Rote Kreuz OÖ tätig ist und seit 20 Jahren als Notfallsanitäter im Einsatz steht. „Die Palette der Einsätze wegen Insektenstichen ist riesig. Teilweise rufen die Leute schon bei uns an, wenn sie einen Mückenstich oder eine Zecke haben. Das liegt auch daran, dass viele Menschen Angst vor der asiatischen Tigermücke haben, die es bei uns geben soll“, sagt er. Einige Menschen lesen Berichte und glauben, die Tigermücke sei extrem gefährlich und dass sie sie infiziert. Gleichzeitig gebe es aber Patienten, die nach Insektenstichen massive Schwellungen der oberen Atemwege entwickeln und kaum noch sprechen können – „es ist alles dabei.“