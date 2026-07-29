Weltrekordversuch auf der Donau fiel ins Wasser

Der 23-jährige Influencer Marinus Obermair, auf Social Media bekannt als „MoveLikeG“, wollte in nur 72 Stunden ganz Österreich durchschwimmen – und damit einen neuen Weltrekord aufstellen. Doch am Ende scheiterte es an einem entscheidenden Detail.
Ein ambitioniertes Ziel setzte sich der deutsche Abenteurer Marinus Obermair – besser bekannt als „MoveLikeG“. Er wollte bei seiner yfood-Challenge in nur 72 Stunden die gesamte Donau in Österreich entlangschwimmen, das ist eine Distanz von 350 Kilometern. Trotz akribischer Vorbereitung war aber schon vor den finalen Stunden absehbar, dass der Weltrekordversuch „nur“ bei einem Versuch bleiben wird.
Denn am Mittwoch um 17.39 Uhr lief der Weltrekord-Timer ab. Da befand sich der Deutsche zwischen Wallsee und Persenbeug (NÖ) – und damit etwa auf der Hälfte seiner ursprünglich geplanten Reise bis nach Bratislava. Immerhin hatte der Abenteurer das Privileg, ganz Oberösterreich schwimmend zu besichtigen. In Linz warteten ein paar Fans mit selbstgebastelten Schildern, und auch in den sozialen Medien war der Zuspruch groß.
Strömung zu schwach
Aufgrund der hohen Temperaturen weist die Donau aber aktuell einen besonders niedrigen Wasserstand auf. Dementsprechend schwach ist auch die Strömung, die den 23-Jährigen schneller vorantreiben hätte sollen.
Die Faszination Donau zieht übrigens aktuell auch einen weiteren Schwimmer an. Joseph Heß schwimmt die ganzen 2600 Kilometer der Donau, befindet sich aktuell bereits nach Budapest.
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