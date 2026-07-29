Weltrekordversuch auf der Donau fiel ins Wasser

Denn am Mittwoch um 17.39 Uhr lief der Weltrekord-Timer ab. Da befand sich der Deutsche zwischen Wallsee und Persenbeug (NÖ) – und damit etwa auf der Hälfte seiner ursprünglich geplanten Reise bis nach Bratislava. Immerhin hatte der Abenteurer das Privileg, ganz Oberösterreich schwimmend zu besichtigen. In Linz warteten ein paar Fans mit selbstgebastelten Schildern, und auch in den sozialen Medien war der Zuspruch groß.