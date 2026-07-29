Auch Mama und Papa brauchen in den Ferien Pause

Sommerferien klingen nach Ausflügen, Freiheit, jeder Menge Eis – und einem zweiten Vollzeitjob mit Sonne. Die neun Wochen sollen für die Kinder ein Erlebnis sein – und werden für uns Eltern dadurch schnell zu einem weiteren Projekt. Dabei müssen wir nicht immer versuchen, alles zu optimieren: „Der Sommer lädt zu etwas ein, das im Alltag oft verloren geht: Langsamkeit“, sagt Sabine Reichsthaler, Elternbildnerin sowie Glücks- und Mental-Health-Trainerin aus Linz.