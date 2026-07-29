Auch Mama und Papa brauchen in den Ferien Pause

Warum Erholung in den Sommerferien auch für Eltern kein Luxus ist, verrät die Linzer Glückstrainerin Sabine Reichsthaler.
Sommerferien klingen nach Ausflügen, Freiheit, jeder Menge Eis – und einem zweiten Vollzeitjob mit Sonne. Die neun Wochen sollen für die Kinder ein Erlebnis sein – und werden für uns Eltern dadurch schnell zu einem weiteren Projekt. Dabei müssen wir nicht immer versuchen, alles zu optimieren: „Der Sommer lädt zu etwas ein, das im Alltag oft verloren geht: Langsamkeit“, sagt Sabine Reichsthaler, Elternbildnerin sowie Glücks- und Mental-Health-Trainerin aus Linz.
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