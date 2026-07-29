Wie ernst nimmt die Politik das Flughafenmanifest?

Wie berichtet, flog man per Privatjet nach Polen – was Kritiker nicht mit dem Flughafenmanifest in Einklang bringen, das Anfang Juni u. a. von Achleitner und Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) unterzeichnet worden war. Darin bekennen sie sich etwa dazu, für internationale Geschäftsreisen bevorzugt die Verbindung Linz-Frankfurt zu nutzen. Veranlasst durch die Privatjet-Reise nach Polen appellierte der Chef der Personalabteilung des Landes zuletzt an Stelzer und Co., das Manifest zu beherzigen, „sofern dies nicht unmöglich oder sehr unwirtschaftlich wäre“.