Lebenslauf mit Künstlicher Intelligenz geschönt

Warum mutmaßliche Fehler im Lebenslauf nicht einfach ausbügeln? Macht doch die Künstliche Intelligenz! Eine Oberösterreicherin hatte diese Idee und setzte sie auch in die Tat um. Das ging nicht gut und sie landete vor Gericht. Dort gab sie sich einsichtig und kam mit einem „Fingerklopfer“ davon.
Selten authentisch und geständig war eine 38-jährige Angeklagte, die sich am Landesgericht Linz wegen Urkundenfälschung verantworten musste. Sie tauchte ohne Rechtsbeistand auf und gab unumwunden zu, dass sie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ihre Chancen bei einem Bewerbungsgespräch erhöhen wollte. Sie ließ sich von ChatGPT den Lebenslauf schönen. Und das in doppelter Weise. So wurde der Versicherungsdatenauszug umgeschrieben, weil sich die Oberösterreicherin Fragen über ihre Gesundheit ersparen wollte. Also ließ sie von der frei verfügbaren Software entsprechende Daten löschen, beziehungsweise in unverdächtige Eintragungen umdichten.
Lehrabschlusszeugnis nachgemacht
Außerdem ließ sie sich von der Künstlichen Intelligenz auch noch die Lehrabschlusszeugnisse in „Personaldienstleistung“ und „Bürokauffrau“ erstellen und ausdrucken. Dabei hatte sie zumindest einen der beiden Berufe aber nachweislich gelernt und auch die Schule abgeschlossen. Doch weil sie die Originaldokumente nicht mehr fand, ließ sie sich diese von der Künstlichen Intelligenz ersetzen.
Im unteren Strafbereich
Der Schwindel flog auf, als die Bewerbungsunterlagen genauer angeschaut wurden und die bisher unbescholten Frau landete vor dem Landesgericht Linz. Die Richterin und der Staatsanwalt glaubten dem reumütigen Geständnis und die 38-Jährige kam mit „drei Monaten bedingt“ bei einem Strafrahmen von zwei Jahren Haft davon.
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